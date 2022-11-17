Лимоны в Узбекистане и покупка самолета: новые выпуски YouTube-блогеров из Центральной Азии и не только

Рассказываем, что интересного можно посмотреть на этой неделе на YouTube.





Tadbirkor uchun laptop — Lenovo Yoga Slim 7 Pro | Texnoplov





Обзор на ноутбук для предпринимателя от техноблогера из Узбекистана.





Akha — Солнце взойдет | OYU Live





Премьера нового трека от Akha «Солнце взойдет» на OYU Live.

OYU — это музыкальный проект, собравший в себя live исполнения артистов самых разных жанров.





КАК Я ПОКУПАЛ САМОЛЕТ! — СПЕЦВЫПУСК О КОМПАНИИ AIRBUS





На канале ULUGBEK SHARIPOV влог о том поездке во Францию вместе с компанией FlyArystan. Вы сможете познакомиться с мировым лидером по производству самолетов — компанией Airbus!





С нуля до 12 филиалов Invictus по Казахстану | Ильяс Исатаев | 101друг Шаекина #14





Руслан Шаекин выпустил новый выпуск подкаста, гостем которого стал Ильяс Исатаев. Ильяс в 2015 году продал свою квартиру и запустил сеть фитнес-клубов Invictus, которая теперь выросла в большую сеть с 12 филиалами по Казахстану.





Дана Есеева: Если бы я дала слабину и ходила сломанная, не знаю что было бы с детьми





Новый выпуск шоу MOM'sкий әңгіме. В гостях Дана Есеева, супруга Мейржана Туребаева.





Пацанские Истории — Шәріп Серік, Бексұлтан Піләл — Пацанская история фильм | Қызық Live





В студии «Қызық Live» актеры фильма «Пацанская история» Шарип Серик и Бексултан Пилал.





Айжан Сулейменова — Как построить бизнес в Казахстане без агашек





Интервью на канале Forbes Kazakhstan. В новом выпуске Forbes Q&A на вопросы отвечает известный серийный предприниматель Айжан Сулейменова.





Самое загадочное озеро Кыргызстана: КЕЛЬ СУУ. Играем в КЫЗ КУМАЙ. 2022.





На канале «ТУРДУР с Ларисой Булиной» видео из Кыргызстана. Ведущая рассказывает, как добраться из Бишкека до озера Кель Суу, кого можно встретить по пути, стоит ли туда ехать вне сезона или лета.





Кыргызстан глазами Паши Глобуса | Егор Сергеев





Еще одно видео о путешествии по Кыргызстану. Будет интересно любому, кто хочет побывать на берегах Иссык-Куля.





ЛИМОНЫ в Узбекистане — сколько можно ЗАРАБОТАТЬ?! Свадебный ПАТЫР и домашняя ДЫМЛЯМА! UZBEKISTAN

Середина и конец ноября — время сбора урожая лимонов в Узбекистане. Это нужно сделать до прихода первых заморозков, когда плоды начинают опадать. При температуре же выше ноля, лимоны могут висеть на ветках до весны. Узбекский лимон в корне отличается от привычных, которые продают в магазине: он имеет сочную, кисло-сладкую мякоть, тонкую корочку и чудесный аромат. Подробнее об этом в видео.