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«Лидеры создают энергию», — CEO Microsoft о важных качествах руководителя
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12.03.2021

«Лидеры создают энергию», — CEO Microsoft о важных качествах руководителя

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не из тех руководителей, кто хвастается или унижает соперников. В 2014 году он сменил на посту CEO Microsoft более резкого в своих заявлениях Стива Балмера. Наделла начал сотрудничать с конкурентами Red Hat и Salesforce и разрешил использовать Alexa от Amazon в Windows. Inc Russia предлагают прочесть, что Наделла думает о лидерстве.

Сатья Наделла

«Просто сказать: «Ну, моя команда великолепна, а все остальные — отстой», — это не лидерство, — заявил Сатья Наделла на Экономическом саммите, организованном Институтом исследований экономической политики Стэнфордского университета. — В мире, в котором взаимодействует много заинтересованных сторон, вы должны объединять людей внутри компании и за ее пределами».

Вот что еще Наделла сказал на тему лидерства на SIEPR Economic Summit:

«Лидеры обладают врожденной способностью разбираться в неопределенных и непонятных ситуациях, внося в них ясность. Лидеры — это не люди, которые попадают в запутанные ситуации и создают еще больше путаницы. Они привносят ясность, и это одна из вещей, за которую лидеры точно должны нести ответственность».

Microsoft

Еще несколько цитат директора Microsoft.

«Лидеры создают энергию. Вы понимаете, что встретили лидера, когда выходите со словами: «Вау, я хочу присоединиться. Я хочу быть частью этой команды».

«Лидеры не говорят: «Дайте мне идеальный питч, чтобы я мог с ним выступить». Я не могу сказать: «Дайте мне время. Пандемия закончится, и я покажу свои лидерские качества». Во многих случаях вы должны взять на себя трудную задачу с кучей неизвестных и освободить от ограничений себя, а в особенности команду, которую вы возглавляете, чтобы сотрудники могли продолжать добиваться результатов».

По мнению Сатьи Наделлы, ни одному человеку не стать идеальным. Тем не менее он спрашивает себя, лучше ли он сегодня, чем был вчера.

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