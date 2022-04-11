Льготное кредитование, гарантии и бесплатное обучение: какие льготы доступны предпринимателям в Центральной Азии

Открытие бизнеса — сложное дело, которое требует большого количества ресурсов. Подготовили список доступных для начинающих предпринимателей льгот, которые они могут получить в странах Центральной Азии.





Казахстан

В Казахстане работает единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Ее цель — сохранять, создавать новые рабочие места и развивать здоровую предпринимательскую обстановку в регионах.

У «Дорожной карты» четыре направления:

— поддержка бизнеса в малых городах и селах

— отраслевая поддержка предпринимателей

— снижение валютных рисков

— нефинансовая поддержка.





Программу реализуют фонды, холдинги и кредитные организации.

«КазАгроФинанс» оказывает услуги льготного лизинга, кредитования и гарантирования в области агропромышленного комплекса.

QazIndustry — это аналитический центр и единое окно господдержки в области промышленности. Он оказывает финансовую поддержку проектам, которые занимаются разработкой инновационных продуктов, помогает возместить транспортные расходы экспортерам, возмещает часть расходов предприятиям, которые внедряют системы контроля качества по мировым стандартам.

Фонд «Даму» помогает начинающим и действующим владельцам бизнеса. Его цель — развитие микро, малого и среднего предпринимательства в Казахстане.

Для этого «Даму» реализует программы в разных областях. Здесь можно получить кредит на открытие бизнеса, субсидирование, снизить кредитную ставку, получить гарантию. Также фонд проводит бесплатное обучение для менеджмента малого и среднего бизнеса.

Палата «Атамекен» представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса. Охватывает все сферы предпринимательства, защищает их права и интересы.

Организация проводит бесплатное обучение для предпринимателей любого масштаба — от начинающего до международного.

Также в Казахстане создана платформа «Правительство для бизнеса», где предприниматели могут узнать обо всех программах и льготах на создание своего дела.

Льготы 0% на следующие виды налогов: корпоративный, индивидуальный подоходный, на добавленную стоимость и на нерезидентов получают участники цифрового парка Astana Hub.

Кыргызстан





Льготы на открытие бизнеса можно получить через «Гарантийный Фонд». Он обеспечивает доступ малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам. Здесь есть возможность гарантии бизнеса на сумму до 30 миллионов сом и на срок до 48 месяцев.

Кроме того, организация проводит бесплатные консультации для тех, кто хочет открыть свое дело, получить льготный кредит или гарантию. Также фонд организует обучающие тренинги и семинары для предпринимателей.

Финансовую поддержку бизнесу Кыргызстана оказывает и «Фонд развития предпринимательства». Государственная организация выдает льготные кредиты малому и среднему бизнесу для развития оборота, покупки оборудования, финансирования рабочих процессов и увеличения количества товарных закупок.

Суммы кредита — от 20 000 сом до 1 000 000 сом, ставка — 22-30%.

В «Парке Высоких Технологий» действует специальный налоговый и правовой режим. Виды деятельности: разработка программного обеспечения, экспорт информационных технологий, создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров.

Участники освобождаются от налога с прибыли, продаж и на добавленную стоимость. Для резидентов ставка подоходного налога — 5%.

Узбекистан









До 1 января 2025 года ставка социального налога для бизнеса в ряде сфер устанавливается на уровне 1%. Сюда входят: розничная торговля, общепит, гостиницы, автотранспорт, автосервисы, ремонт бытовой техники, компьютерные услуги, развлекательные центры, агро- и ветеринарные услуги.

Бизнес в сфере текстиля и трикотажа может получить субсидии на закупку оборудования. Размер выплаты составит 10% от стоимости оборудования, максимум — $500 000.

Молодежь может получить субсидии для начала предпринимательской деятельности и приобретения оборудования в размере, не превышающем 40 базовых расчетных величин. 1 БРВ — 270 000 сумов.

30% годовых расходов молодых предпринимателей по аренде зданий компенсируются за счет фондов, но не более 25 БРВ.

Резиденты IT Park получают определенные налоговые льготы и преференции:

— освобождение от всех видов налогов

— освобождение от таможенных платежей

— ставка подоходного налога — 7,5%

— налог на дивиденды — 5%.





Источники: ismet.kz, gf.kg, spot.uz, gazeta.uz