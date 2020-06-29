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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Леван Горозия представил EP «Альфа»
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Сегодня в 10:34

Леван Горозия представил EP «Альфа»

Леван Горозия выпустил EP «Альфа», состоящий из пяти треков: «Альфа», «Худи», Carantine fresh style part 1, «Бандиты» и «Пляж».

Сингл «Худи» рэпер создал вместе со своим братом, известным под псевдонимом Паанда. А трек «Пляж» Горозии помог записать Эрик Холматов.



Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: @levangorozia_group

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#музыка #левангорозия #ep #альфа
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