Leta Capital инвестирует $100 млн в русскоязычные стартапы

Венчурный фонд Leta Capital запускает инвестиционный период для Leta Capital Fund III. По его итогам компания планирует вложить $100 млн в русскоязычные стартапы по всему миру.

Новый фонд Leta Capital Fund III будет работать до 2029 года: три года на инвестирование, пять лет — период управления.

Деньги Leta Capital собирается потратить на финансирование русскоязычных стартапов, соответствующих следующим требованиям:

— находятся на стадиях роста A или B

— с международной выручкой от $50 тыс. в месяц

— показывают двукратный рост год от года

— привлекают $2-5 млн.

Leta Capital будет лидировать сделки, оставляя для соинвесторов от 25% до 50% раунда финансирования каждой компании.

Кстати, отправить фонду заявку на питчинг своего проекта можно здесь.

Источник: rb.ru