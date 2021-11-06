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Leta Capital инвестирует $100 млн в русскоязычные стартапы
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Сегодня в 10:44

Leta Capital инвестирует $100 млн в русскоязычные стартапы

Венчурный фонд Leta Capital запускает инвестиционный период для Leta Capital Fund III. По его итогам компания планирует вложить $100 млн в русскоязычные стартапы по всему миру.

Новый фонд Leta Capital Fund III будет работать до 2029 года: три года на инвестирование, пять лет — период управления.

Деньги Leta Capital собирается потратить на финансирование русскоязычных стартапов, соответствующих следующим требованиям:

— находятся на стадиях роста A или B

— с международной выручкой от $50 тыс. в месяц

— показывают двукратный рост год от года

— привлекают $2-5 млн.

Leta Capital будет лидировать сделки, оставляя для соинвесторов от 25% до 50% раунда финансирования каждой компании.

Кстати, отправить фонду заявку на питчинг своего проекта можно здесь.

Источник: rb.ru

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#стартапы #инвестиции #фонд #питчинги #letacapital
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