Leta Capital инвестирует $100 млн в русскоязычные стартапы

Венчурный фонд Leta Capital запускает инвестиционный период для Leta Capital Fund III. По его итогам компания планирует вложить $100 млн в русскоязычные стартапы по всему миру.
Новый фонд Leta Capital Fund III будет работать до 2029 года: три года на инвестирование, пять лет — период управления.
Деньги Leta Capital собирается потратить на финансирование русскоязычных стартапов, соответствующих следующим требованиям:
— находятся на стадиях роста A или B
— с международной выручкой от $50 тыс. в месяц
— показывают двукратный рост год от года
— привлекают $2-5 млн.
Leta Capital будет лидировать сделки, оставляя для соинвесторов от 25% до 50% раунда финансирования каждой компании.
Кстати, отправить фонду заявку на питчинг своего проекта можно здесь.
Источник: rb.ru