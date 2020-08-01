Леонардо Ди Каприо спродюсирует экранизацию «Острова» Олдоса Хаксли

Кинокомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way и In Good Company Films начали работу над сериалом «Остров», основанным на одноименном романе Олдоса Хаксли. Ди Каприо выступит исполнительным продюсером проекта. На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий экранизации или поставит сериал.

Последний роман Хаксли «Остров» был опубликован в 1962 году. В центре сюжета — циничный журналист, который оказывается на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане. Изначально его задачей было захватить ресурсы Палы, но на острове он встречает людей, чье общество развивалось независимо от остального человечества. У них совершенно другие культура и традиция, а самое главное для них — человек. Встреча с ними навсегда меняет жизнь героя.

Источник: kinopoisk.ru

Источник фотографии: peopletalk.ru