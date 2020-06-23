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Lenovo выпустила первый в мире 5G-ноутбук
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Вчера в 09:36

Lenovo выпустила первый в мире 5G-ноутбук

Компания Lenovo объявила о выходе на рынок первого в мире ноутбука с возможностью подключения к высокоскоростным сетям пятого поколения. За связь с 5G отвечает модем Qualcomm X55 5G, который можно найти в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S20 и Motorola Edge Plus.

Помимо 4G, 5G-модем позволит лэптопу использовать диапазон частот до 6 ГГц, а также намного более быстрые волны миллиметрового диапазона mmWave.

«Мозгами» ноутбука служит процессор Snapdragon 8cx. Новейший чип Qualcomm намного продлевает время автономной работы — до 24 часов на одной зарядке.

Прочие характеристики устройства вполне рядовые: 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920х1080 пикселей и IPS-матрицей, 8 гигабайт оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 256 ГБ, два порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и сканер отпечатков пальцев. Работает аппарат на операционной системе Windows 10 Pro.

В США ноутбук будет продаваться под названием Flex 5G в качестве эксклюзива для оператора Verizon. Там его можно будет купить с 18 июня по цене 1400 $. Позднее в этом году новинка выйдет у оператора EE в Великобритании, Sunrise в Швейцарии и CMCC в Китае.

Источник: toppress.kz

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#технологии #5g #инновации #ноутбук #lenovo
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