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LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира
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Сегодня в 12:20

LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира

Компания LEGO выпустит свой самый большой конструктор. Он будет состоять из 11 695 деталей и позволит собрать карту мира.

Набор будет называться «LEGO Art Карта мира». В него войдут 40 пластин с цветными тайлами, новыми 2D-элементами LEGO. Эти пластины можно собрать тремя разными способами, в зависимости от того, какую часть света авторы хотят увидеть в центре.

Океаны на карте необязательно выкладывать классическим способом, в соответствии с рельефом и глубиной дна. Владельцы конструктора могут также выложить свой собственный узор при создании карты морей.

Специально к выходу набора, LEGO представил подкаст о путешествиях. В нем датский искатель приключений Торбьерн Педерсен и блогер Сязвани Баумгартнер рассказали о своих странствиях по самым отдаленным уголкам планеты.

«LEGO Art Карта мира» появится в продаже 1 июня. С 1 августа конструктор можно будет заказать на Wildberries и Ozon.

Источник: daily.afisha.ru

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#бизнес #lego #карта #мир
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