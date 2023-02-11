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LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»
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Сегодня в 10:53

LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»

Датская компания LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец». Он позволяет собрать копию Ривенделла — скрытого убежища эльфа Элронда.

Новый набор оказался одним из самых больших в коллекции бренда. В него входят 6167 деталей. Специально для релиза были созданы 15 новых фигурок: к уже существовавшим девяти членам Братства Кольца присоединились Элронд, Арвен, Глоин, другие эльфы и Бильбо Бэггинс.

Купить набор для сборки Ривенделла можно будет с 8 марта, он будет стоить 500 долларов.

Источник: daily.afisha.ru

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