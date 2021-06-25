Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
lego-predstavila-prototip-kirpicha-iz-pererabotannogo-plastika
LEGO представила прототип кирпича из переработанного пластика
95
/
/

Сегодня в 10:48

LEGO представила прототип кирпича из переработанного пластика

23 июня компания LEGO представила прототип кирпича, изготовленного из пластиковых бутылок.

Команда из более чем 150 человек на протяжении нескольких лет вела работу по поиску экологически безопасных решений для продуктов LEGO. За последние три года специалистами в области материаловедения и инженерами были протестированы больше 250 вариантов материалов и сотни различных составов пластика. На данный момент из бутылки объемом 1 литр в среднем можно изготовить десять кирпичиков размером 2×4.

В компании заявили, что потребуется время, прежде чем кубики из переработанного материала появятся в наборах. После разработки и тестирования формулы ПЭТ начнется стадия пилотного производства. Ожидается, что следующий этап тестирования продлится не менее года.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#lego #экология #пластик #переработка
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Чернобыль» лидирует по номинациям на BAFTA
692
«Яндекс» запустил сервис для привлечения клиентов и размещения интернет-рекламы
485
Китайцы построят крупный торгово-логистический терминал в Сырдарье
676