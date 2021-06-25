LEGO представила прототип кирпича из переработанного пластика

23 июня компания LEGO представила прототип кирпича, изготовленного из пластиковых бутылок.

Команда из более чем 150 человек на протяжении нескольких лет вела работу по поиску экологически безопасных решений для продуктов LEGO. За последние три года специалистами в области материаловедения и инженерами были протестированы больше 250 вариантов материалов и сотни различных составов пластика. На данный момент из бутылки объемом 1 литр в среднем можно изготовить десять кирпичиков размером 2×4.

В компании заявили, что потребуется время, прежде чем кубики из переработанного материала появятся в наборах. После разработки и тестирования формулы ПЭТ начнется стадия пилотного производства. Ожидается, что следующий этап тестирования продлится не менее года.

Источник: daily.afisha.ru