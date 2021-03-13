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Lego может отказаться от пластиковых пакетов в своих наборах до 2025 года
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Сегодня в 11:15

Lego может отказаться от пластиковых пакетов в своих наборах до 2025 года

Крупнейший производитель игрушек в Европе Lego может отказаться от пластиковых пакетов в наборах конструкторов до 2025 года. Это часть масштабного проекта по поиску экологически чистых материалов, в который компания вложила 400 млн $. Ежегодно Lego производит 100 млн т пластика.

Цель Lego — прекратить использование пластика из нефти в своем производстве. В компании работает команда из 100 человек, занимающихся разработкой «зеленых» игрушек. Они работают над созданием экологически чистого продукта, который можно будет поставить на полки магазинов к 2030 году.

В качестве нового материала для производства конструкторов Lego тестирует сахарный тростник.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #производство #lego #экология #пластик
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