Lego может отказаться от пластиковых пакетов в своих наборах до 2025 года

Крупнейший производитель игрушек в Европе Lego может отказаться от пластиковых пакетов в наборах конструкторов до 2025 года. Это часть масштабного проекта по поиску экологически чистых материалов, в который компания вложила 400 млн $. Ежегодно Lego производит 100 млн т пластика.

Цель Lego — прекратить использование пластика из нефти в своем производстве. В компании работает команда из 100 человек, занимающихся разработкой «зеленых» игрушек. Они работают над созданием экологически чистого продукта, который можно будет поставить на полки магазинов к 2030 году.

В качестве нового материала для производства конструкторов Lego тестирует сахарный тростник.

Источник: incrussia.ru