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Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое «золото» для Казахстана на ЧМ-2022
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Сегодня в 09:26

Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое «золото» для Казахстана на ЧМ-2022

Спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пересекла финишную черту первой с результатом 8:53.03 Нора Джеруто выиграла финальный забег Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями.

Спортсменка преодолела дистанцию за восемь минут 53.03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходят соревнования.

Это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике.

Источник: zakon.kz

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