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Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты»
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Сегодня в 10:24

Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты»

Американская певица Леди Гага опубликовала короткометражный документальный фильм «Сила доброты», посвященный ментальному здоровью.

В картине Леди Гага встречается с 11 молодыми людьми, столкнувшимися с психологическими и психическими сложностями. Она обсуждает с ними их жизненный и опыт и вопросы принятия себя. В беседе также принимает участие доктор Алфи Бреланд-Нобл.


30-минутный фильм разделен на четыре главы: «Доброта к себе», «Доброта к другим», «Доброта к обществу», «Построение более доброго будущего». Все они были сняты благотворительным фондом Born This Way Foundation ко дню Всемирного дня доброты, который отмечают 13 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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