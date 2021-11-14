Леди Гага опубликовала короткометражный фильм «Сила доброты»

Американская певица Леди Гага опубликовала короткометражный документальный фильм «Сила доброты», посвященный ментальному здоровью.

В картине Леди Гага встречается с 11 молодыми людьми, столкнувшимися с психологическими и психическими сложностями. Она обсуждает с ними их жизненный и опыт и вопросы принятия себя. В беседе также принимает участие доктор Алфи Бреланд-Нобл.





30-минутный фильм разделен на четыре главы: «Доброта к себе», «Доброта к другим», «Доброта к обществу», «Построение более доброго будущего». Все они были сняты благотворительным фондом Born This Way Foundation ко дню Всемирного дня доброты, который отмечают 13 ноября.



Источник: daily.afisha.ru