Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/416/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4166f3cd01e8cbdb1ce129caad261f4f.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
lana-del-rey-vypustit-v-iyule-audioversiyu-svoego-novogo-sbornika-stihotvoreniy
Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений
34
/
/

Сегодня в 11:19

Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений

Певица Лана Дель Рей анонсировала на 28 июля релиз аудиоверсии ее сборника стихотворений Violet Bent Backwards Over the Grass, сообщает The Fader.

Стихотворения для аудиокниги читает Лана Дель Рей под музыку Джека Антоноффа. Печатная версия сборника в твердой обложке поступит в продажу 29 сентября.

Это второй сборник поэзии Ланы Дель Рей, который она подготовила к публикации в этом году — обе книги она анонсировала в мае вместе с неоднозначным заявлением, где пожаловалась на критику феминисток в ее адрес и заявила, что их статьи мешают ей творить, хотя сама она не является феминисткой.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: ivona.bigmir.net

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ланадельрей #стихотворение #аудио
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанцы, которые добились успеха в спорте и искусстве
472
Киев вошел в ТОП-5 мест планеты, которые стоит посетить в 2020 году
305
Израильский театр балета Vertigo на сцене театра Astana Ballet
1926