Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений

Певица Лана Дель Рей анонсировала на 28 июля релиз аудиоверсии ее сборника стихотворений Violet Bent Backwards Over the Grass, сообщает The Fader.

Стихотворения для аудиокниги читает Лана Дель Рей под музыку Джека Антоноффа. Печатная версия сборника в твердой обложке поступит в продажу 29 сентября.

Это второй сборник поэзии Ланы Дель Рей, который она подготовила к публикации в этом году — обе книги она анонсировала в мае вместе с неоднозначным заявлением, где пожаловалась на критику феминисток в ее адрес и заявила, что их статьи мешают ей творить, хотя сама она не является феминисткой.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: ivona.bigmir.net