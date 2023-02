Лана Дель Рей поделилась вторым синглом с грядущего альбома Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Новая песня — семиминутная A&W — была написана и спродюсирована Дель Рей с ее постоянным соавтором Джеком Антонофф.

Пластинка Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd выйдет 24 марта. В ее создании приняли участие музыканты Джон Батист, Father John Misty, Томми Дженесис и продюсеры Джек Антонофф, Дрю Эриксон, Зак Доусон.

Источник: daily.afisha.ru