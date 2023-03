Лана Дель Рей выпустила девятый студийный альбом

24 марта вышел новый альбом Ланы Дель Рей. Пластинка с названием Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd стала самой откровенной работой певицы. Помимо длинного названия у альбома еще и продолжительные песни. Всего треклист включает 16 композиций.

В записи новой пластинки Ланы приняло участие множество артистов: группа Bleachers, канадская рэперка Томми Джинезис, музыкант Джон Батист и другие. До её релиза певица представила три трека с альбома: мечтательную балладу Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, семиминутную исповедь A&W и озаглавленный её настоящей фамилией сингл The Grants.

В новых песнях Лана говорит о своей семье и взаимоотношениях с близкими, рассуждает о роли женщины в обществе, анализирует прошлые отношения, размышляет о браке и представляет, как может измениться ее жизнь с рождением ребенка и наступлением среднего возраста.

