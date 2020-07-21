Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/c72/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/c72dd6f3bdcdef7fa3f5254f09d9c886.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
lamoda-nachala-testirovat-novuyu-model-dostavki
Lamoda начала тестировать новую модель доставки
58
/
/

Сегодня в 10:25

Lamoda начала тестировать новую модель доставки

Lamoda начала тестирование дропшиппинга — модели доставки, при которой товар, заказанный на Lamoda, доставляется не собственной службой доставки компании, а самим поставщиком товара с его склада.

Lamoda планирует развивать модель дропшиппинга для работы с товарами, требующими особых условий хранения и транспортировки — крупногабаритные, хрупкие, нестандартной формы, например, товары для декора и оформления интерьера. Отмечается, что таким образом ритейлер сможет расширить ассортимент товаров для дома, детских и спортивных товаров на площадке.

В качестве партнеров будут выбраны компании с большим опытом в e-commerce и высоким уровнем качества и сервиса.

Первым партнером проекта в России стал шопинг-клуб и интернет-магазин дизайнерской мебели, аксессуаров и декора для дома Westwing.

На первом этапе в разделе «Дом» на Lamoda появится около 1000 товарных наименований от Westwing: предметы декора, ковры, посуда и аксессуары для ванной комнаты. В дальнейшем ассортимент планируется пополнить мебелью и товарами для сада — будет доступно около 3000 товарных наименований.

Lamoda уже опробовала схему дропшиппинга в других странах присутствия, например, в Казахстане она действует уже около 3 лет. На данный момент таким образом с компанией сотрудничают 14 поставщиков, основную часть из которых представляют бьюти-бренды.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #доставка #покупки #lamoda
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 13 декабря: победа «Барыса» и реконструкция пешеходных зон в Алматы
984
Онлайн-встреча с Послом Франции в Казахстане по вопросам учебы и жизни во Франции
246
Новости на 28 сентября: новые рейсы в Москву и проект от «Яндекс» «Я в театре»
1007