Lamborghini запустит производство электромобилей к 2030 году

Производитель дорогих спортивных автомобилей, итальянская компания Lamborghini, представила программу трансформации на ближайшее десятилетие. До 2024 года концерн предполагает начать выпускать гибриды, а к 2030 году ― запустить производство своего первого электромобиля.

Согласно программе, в ближайшие пять лет Lamborghini планирует наладить выпуск гибридов, а во второй половине десятилетия ― выпустит свой первый полностью электрический автомобиль.

Дорожная карта Lamborghini состоит из трех этапов:

― первый этап рассчитан до 2022 года. Компания продолжит выпускать уже запланированные модели с двигателем внутреннего сгорания. Их анонс ожидается в этом году

― второй этап рассчитан до 2025 года. Этот этап будет отражать «гибридный переход». К концу 2024 года Lamborghini намерена наладить выпуск гибридных автомобилей. В течение пяти ближайших лет компания ставит цель сократить выбросы CO2 на 50%

― третий этап рассчитан до 2030 года. До конца десятилетия Lamborghini намеревается выпустить свой первый полный электрический автомобиль.

Источник: incrussia.ru