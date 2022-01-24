Lamborghini перейдет на гибридные двигатели с 2023 года

В 2023 году итальянская Lamborghini, принадлежащая Volkswagen AG, планирует представить первый серийный автомобиль с гибридной силовой установкой, а к 2024 году электрифицировать все модели.

Lamborghini выделила $1,7 млрд на переход к гибридным двигателям, которые появятся на кроссовере Urus, а также на спорткарах Aventador и Huracan, и планирует предложить модель с аккумулятором после 2025 года.

Бренды суперкаров вроде Ferrari и Aston Martin сталкиваются со сложной задачей сохранения индивидуальности бренда в условиях дорогостоящего перехода на электрификацию, но планы Lamborghini подкрепляются рекордными расходами Volkswagen AG на новые технологии.

Источник: incrussia.ru