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Lamborghini перейдет на гибридные двигатели с 2023 года
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Сегодня в 10:07

Lamborghini перейдет на гибридные двигатели с 2023 года

В 2023 году итальянская Lamborghini, принадлежащая Volkswagen AG, планирует представить первый серийный автомобиль с гибридной силовой установкой, а к 2024 году электрифицировать все модели.

Lamborghini выделила $1,7 млрд на переход к гибридным двигателям, которые появятся на кроссовере Urus, а также на спорткарах Aventador и Huracan, и планирует предложить модель с аккумулятором после 2025 года.

Бренды суперкаров вроде Ferrari и Aston Martin сталкиваются со сложной задачей сохранения индивидуальности бренда в условиях дорогостоящего перехода на электрификацию, но планы Lamborghini подкрепляются рекордными расходами Volkswagen AG на новые технологии.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #экология #электромобили #volkswagen #lamborghini
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