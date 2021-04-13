«Лаборатория Касперского» расширяет бизнес в Центральной Азии

По результатам успешной деятельности в Центральной Азии «Лаборатория Касперского» расширяет свое присутствие в регионе и начинает масштабное обновление бизнеса. Компания меняет организационную структуру: в представительстве компании в Алматы создается новый партнерский отдел, подразделения корпоративных продаж и пресейла, куда ведется набор сотрудников. Также существенно обновлена и улучшена партнерская программа. В рамках этих изменений в апреле 2021 коммерческим директором «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии назначен Валерий Зубанов.