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«Лаборатория Касперского» расширяет бизнес в Центральной Азии
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Сегодня в 11:07

«Лаборатория Касперского» расширяет бизнес в Центральной Азии

По результатам успешной деятельности в Центральной Азии «Лаборатория Касперского» расширяет свое присутствие в регионе и начинает масштабное обновление бизнеса. Компания меняет организационную структуру: в представительстве компании в Алматы создается новый партнерский отдел, подразделения корпоративных продаж и пресейла, куда ведется набор сотрудников. Также существенно обновлена и улучшена партнерская программа. В рамках этих изменений в апреле 2021 коммерческим директором «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии назначен Валерий Зубанов.

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#казахстан #бизнес #центральнаяазия #лабораториякасперского
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