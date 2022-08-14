Кыргызстанка стала арбитром на молодежном чемпионате мира по женскому футболу

Кыргызстанка Рамина Цой вошла в судейскую бригаду молодежного чемпионата мира по женскому футболу в Коста-Рике.

Впервые в качестве первого ассистента рефери она вышла на стартовый матч турнира Новая Зеландия — Коста-Рика, который прошел 10 августа.

В гонке за мировое первенство среди спортсменок до 20 лет принимают участие 16 сборных команд. Финал состоится 28 августа.

Рамина Цой является ассистентом рефери ФИФА с 2018 года. На чемпионате Азиатскую футбольную конфедерацию представляют два арбитра, три помощника и два арбитра VAR.

Источник: 24.kg



