Кыргызстанка Саадат Турусбекова представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Princess of the Globe 2022, Photomodel of the World 2022, проходившем в Турции. Она вошла в семерку лучших по итогам конкурса.

Также Турусбекова получила титул «Принцесса Азии».

Источник: kaktus.media