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Кыргызстанка Айнура Сагын вошла в список BBC самых влиятельных женщин 2022 года
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Сегодня в 09:49

Кыргызстанка Айнура Сагын вошла в список BBC самых влиятельных женщин 2022 года

В ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира BBC, куда в 2022 году включили певицу Билли Айлиш, первую леди Украины Елену Зеленскую и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вошла кыргызстанка — инженер Айнура Сагын.

Будучи компьютерным инженером, экофеминисткой и генеральным директором стартапа, Айнура Сагын применяет свои навыки для создания технологических решений экологических проблем. Она основала Tazar, приложение, которое связывает производителей отходов, от домашних хозяйств и частных лиц до ресторанов, фабрик и строительных площадок, с переработчиками. Приложение направлено на сокращение отходов, попадающих на свалки, и в конечном счете на решение проблемы устойчивого развития в странах Центральной Азии

Она также провела семинары по программированию и STEM для более чем 2 000 школьниц в разных регионах Кыргызстана.

Источник: kaktus.media


Источник фотографии: @ainura_sagyn

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