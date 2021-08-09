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Кыргызстанец одержал четвертую победу подряд в UFC
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Сегодня в 10:21

Кыргызстанец одержал четвертую победу подряд в UFC

Кыргызстанец Рафаэль «Атаман» Физиев (10-1) провел свой пятый поединок под эгидой UFC. Он прошел в рамках турнира UFC 265 в Хьюстоне (Техас, США).

Представитель легкой весовой категории встречался с 34-летним американцем Бобби Грином (27-12-1). Бой, который закрывал предварительный кард ивента, завершился победой Физиева единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28.

Для Физиева эта победа стала юбилейной десятой в карьере и четвертой подряд. Свое единственное поражение Рафаэль потерпел в дебютном бою UFC в апреле 2019 года от россиянина Магомеда Мустафаева (14-3).

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #сша #победа #ufc #рафаэльфизиев
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