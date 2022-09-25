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Кыргызстан выбрал киноленту, которую отправит на соискание премии «Оскар»
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Сегодня в 10:30

Кыргызстан выбрал киноленту, которую отправит на соискание премии «Оскар»

Фильм кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева «Продается дом» выдвинут на соискание премии «Оскар».

Лента произведена на базе Национальной киностудии «Кыргызфильм». Она будет подаваться в категорию «Лучший международный полнометражный фильм».

Картина повествует о трогательной истории взаимной любви молодоженов, которые живут скромно и воспитывают трехлетнюю дочь.

Мировая премьера фильма состоится 10 октября на 27-м Международном кинофестивале в Пусане, Корея в программе «Окно в мир кино Азии».

95-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 12 марта 2023 года в театре «Долби», Голливуд, Лос-Анджелес.

Источник: 24.kg

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