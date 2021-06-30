Кыргызстан посетили представители SpaceX

В минувшие выходные состоялся визит команды космической компании SpaceX в Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи Starlink.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя кабмина-министра цифрового развития КР Дастана Догоева со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом. Обсуждены основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры. Коснулись стороны и вопроса обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в труднодоступных местах, социальных объектов и школ в отдаленных регионах страны, а также уязвимых слоев населения.

Источник: 24.kg