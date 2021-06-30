Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kyrgyzstan-posetili-predstaviteli-spacex
Кыргызстан посетили представители SpaceX
99
/
/

Сегодня в 11:59

Кыргызстан посетили представители SpaceX

В минувшие выходные состоялся визит команды космической компании SpaceX в Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи Starlink.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя кабмина-министра цифрового развития КР Дастана Догоева со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом. Обсуждены основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры. Коснулись стороны и вопроса обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в труднодоступных местах, социальных объектов и школ в отдаленных регионах страны, а также уязвимых слоев населения.

Источник: 24.kg

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #интернет #спутниковаясвязь #spacex #starlink
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Венгрия ежегодно выделяет 200 грантов на обучение казахстанским студентам
1471
Студент из Туркменистана получил от Apple 3,5 тысяч $
1433
Джереми Реннер создал музыкальное лекарство
790