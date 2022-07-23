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Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат снимается в японско-казахском фильме
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Сегодня в 10:30

Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат снимается в японско-казахском фильме

Кыргызский кинорежиссер Актан Арым Кубат снимается в японско-казахском фильме «Маленький самурай» в одной из главных ролей.

Съемки картины проходят в Казахстане вблизи озера Балхаш, осенью продолжатся в Японии.

Продюсер, автор сценария и сорежиссер фильма — Сано Синдзю, создавший такие фильмы, как «Последние каникулы» Амира Каракулова и «Аксуат» Серика Апрымова.

Сорежиссер — Ерлан Нурмухамбетов, одна из лучших режиссерских работ которого — нашумевшее на международных кинофестивалях «Ореховое дерево». Оператор-постановщик — Мурат Нугманов.

В фильме также снимаются казахстанская актриса, лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Айка» Самал Еслямова, казахский кинорежиссер, лауреат многочисленных кинофестивалей Дарежан Омирбаев.

История повествует о мальчике, который во время советско-японской войны приехал на Сахалин в поисках отца и пленным оказался сосланным в Казахстан.

Источник: 24.kg

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