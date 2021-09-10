Кузов из льна, фары распечатаны на 3D-принтере: Seat представил гоночный электрокроссовер

Марка Cupra, которая специализируется на заряженных моделях Seat, представила экстремальный концепт под названием Tavascan Extreme E. В конструкции концепта использован ряд необычных технологий и материалов, включая льняное волокно.

Натуральный лен заменил углепластиковое волокно в производстве кузовных панелей. Новый материал не хуже традиционного карбона, а адаптировать эту технологию для серийных машин можно без лишних затрат.

У новинки полностью пересмотрен дизайн передней и задней частей автомобиля, а корпуса фар, с треугольниками ходовых огней распечатаны на 3D-принтере. Массовое применение этого способа производства снизит себестоимость самих машин и время на их изготовление, а также позволит расширить возможности персонализации серийных машин.

Концепт получил размещенную за сиденьями 54-киловаттную батарею, до 100 км/ч электрокар разгоняется за 4 секунды.

Источник: rb.ru