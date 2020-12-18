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Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тыс. $
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Сегодня в 12:14

Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тыс. $

Стоимость первой криптовалюты обновила максимум, установленный в начале декабря текущего года. За последние три месяца она выросла более чем на 100%

В среду, 16 декабря, курс биткоина на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase, впервые в истории поднялся выше 20 тыс. $. Последняя волна роста стоимости актива началась 11 декабря, с локального минимума в 17,5 тыс. $. За пять дней биткоин подорожал на 14%, с начала сентября — более чем на 100%.

За последнюю неделю две крупные компании сообщили об инвестициях в биткоин. Например, инвестфонд Ruffer с активами на 27 млрд $ объявил о вложении 15 млн $ в первую криптовалюту, сделка прошла в ноябре. Также на прошлой неделе американская компания MassMutual, чей инвестиционный фонд превышает 235 млн $, приобрела 5470 биткоинов на 100 млн $.

Положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой. В 2021 году компания запустит сервис для хранения цифровых денег.

В декабре работать с криптовалютой начал и другой банк — крупнейший в Сингапуре DBS. Он запустил сервис для хранения цифровых активов и платформу для торговли ими. Пользователи сервиса смогут покупать и продавать 4 монеты: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и XRP.

Одно из самых важных событий в сфере криптовалют произошло в первой половине ноября. Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США. С 11 ноября все американские пользователи сервиса получили возможность покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal.

Источник: rbc.ru

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#криптовалюта #деньги
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