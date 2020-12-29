Курс биткоина ненадолго превысил 28 тысяч $ и снова растет

Уже две недели курс биткоина остается высоким и периодически обновляет свой исторический максимум. По данным Coinbase, утром понедельника криптовалюта стоила более 27 тысяч $.

В воскресенье днем биткоин стоил 28 352,63 $, пока это максимальная цена, которая была зафиксирована на крупных криптобиржах. С начала года стоимость ведущей криптовалюты выросла более чем на 275 %.

Резкий рост стоимости криптовалюты начался осенью, 16 декабря биткоин преодолел отметку в 20 тысяч $. До этого существенный пик курса был зарегистрирован в декабре 2017 года —19,79 тысяч $.

Источник: rb.ru