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    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Курс биткоина ненадолго превысил 28 тысяч $ и снова растет
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Сегодня в 11:33

Курс биткоина ненадолго превысил 28 тысяч $ и снова растет

Уже две недели курс биткоина остается высоким и периодически обновляет свой исторический максимум. По данным Coinbase, утром понедельника криптовалюта стоила более 27 тысяч $.

В воскресенье днем биткоин стоил 28 352,63 $, пока это максимальная цена, которая была зафиксирована на крупных криптобиржах. С начала года стоимость ведущей криптовалюты выросла более чем на 275 %.

Резкий рост стоимости криптовалюты начался осенью, 16 декабря биткоин преодолел отметку в 20 тысяч $. До этого существенный пик курса был зарегистрирован в декабре 2017 года —19,79 тысяч $.

Источник: rb.ru

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