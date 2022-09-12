Курортный отель в виде Луны построят в Дубае

В Дубае планируют построить курортный отель в виде Луны Moon Dubai стоимостью пять миллиардов $.
Уникальное здание спроектировала канадская архитектурная компания Moon World Resorts.
Предполагается, что отель могут построить за 48 месяцев. Он будет иметь общую высоту 224 метра и сможет разместить 10 миллионов посетителей в год.
Авторы проекта утверждают, что Moon Dubai внесет вклад в экономику эмирата в таких секторах, как гостеприимство, развлечения, аттракционы, образование, технологии, окружающая среда и даже космический туризм.
Основное внимание курорта уделяется передовой архитектуре, инженерии, дизайну и технологиям. В здании Moon Dubai также разместится тренировочная платформа для различных космических агентств и их астронавтов.Источник: informburo.kz