Курортный отель в виде Луны построят в Дубае

В Дубае планируют построить курортный отель в виде Луны Moon Dubai стоимостью пять миллиардов $.

Уникальное здание спроектировала канадская архитектурная компания Moon World Resorts.

Предполагается, что отель могут построить за 48 месяцев. Он будет иметь общую высоту 224 метра и сможет разместить 10 миллионов посетителей в год.

Авторы проекта утверждают, что Moon Dubai внесет вклад в экономику эмирата в таких секторах, как гостеприимство, развлечения, аттракционы, образование, технологии, окружающая среда и даже космический туризм.

Основное внимание курорта уделяется передовой архитектуре, инженерии, дизайну и технологиям. В здании Moon Dubai также разместится тренировочная платформа для различных космических агентств и их астронавтов.