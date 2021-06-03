Куда слетать с комфортом: 5 лучших стран для отдыха этим летом

Лето — прекрасное время для путешествия. Мы подобрали для вас места, куда можно слетать прямым рейсом и с минимальными ограничениями.



Для въезда в страны из этого списка, нужно предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР теста, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета. Напоминаем также, что для входа в аэропорт требуется синий или зеленый статус в приложении Ashyq.





Подгорица, Черногория

Средняя цена билета: Нур-Султан-Подгорица — 150 000 тг





Черногория славится своим разнообразием. В этой удивительной стране можно найти все: от гор, моря и каньонов до современных альпийских курортов и баров. Столица страны — Подгорица славится своими парками, их здесь несколько. Мы советуем заглянуть в Park Petrovica, внутри которого находится королевский дворец. Из исторических мест можно посетить Кафедральный собор — уникальное место с потрясающей архитектурой. После можно зайти на главную туристическую улицу — Нercegovačka ulica, которая напоминает лучшие европейские города.

В окрестностях города можно найти водопад «Ниагара» — живописное место, в котором можно и пообедать. В 70 км от столицы расположился «Колашин», один из главных курортов страны. Здесь можно прокатиться на лыжах или сноуборде.

Из Подгорицы можно добраться в любой уголок страны. Советуем посетить Котор — здесь вы найдете высокие горы, живописный залив, множество небольших кафе, в которых подается традиционная еда. Отдельное удовольствие — совершить прогулку на катере по Боко-Которской бухте, во время которой можно рассмотреть весь Старый город.

Для любителей пляжей здесь тоже найдется занятие — Черногорские пляжи считаются лучшими в мире. Здесь большой выбор: от Будванской Ривьеры с ее мелким золотым песком до Жаницкого пляжа покрытого галькой.





Дубай, ОАЭ

Средняя цена билета: Нур-Султан-Дубай — 101 000 тг





Роскошные автомобили, идеальные дороги и небоскребы — все это Дубай. Отправиться сюда можно хотя бы для того, чтобы подняться на самую высокую в мире смотровую площадку на Бурдж-Халифа или прогуляться по искусственному острову Джумейра. Любители горнолыжного спорта могут также отправиться на комплекс Sky Dubai, а тем, кому интересна природа, могут подняться на гору Джебель Хафит, в городе Аль-Айн.

Любителям шопинга советуем заглянуть в Dubai Mall — самый большой в мире торгово-развлекательный центр с множеством магазинов и гигантским океанариумом. А с июля по сентябрь в магазинах начинается сезон летних скидок.

В Дубай есть бесконечное количество водных развлечений. Тут можно посетить аквапарк Aquaventure, главная особенность которого — горка высотой с девятиэтажный дом. По заливу можно прокатиться на катере или подайвить. Экстремальные виды развлечений тут очень распространены — можно совершить прыжок с парашютом, заняться сэндбоардингом или прокатиться на гоночном болиде.

Из Дубая можно легко добраться до Абу-Даби, где можно посмотреть на головокружительные высотки, резиденции шейхов или заглянуть в крупнейший тематический парк Ferrari World.





Тбилиси, Грузия

Средняя цена билета: Нур-Султан-Тбилиси — 72 000 тг





Восхитительная природа, гостеприимный народ и богатая история. За всем этим стоит ехать в Тбилиси. Одна из главных достопримечательностей — крепость Нарикала, памятник многовековой истории, с которого открывается потрясающий вид на город. Еще одно историческое место — собор Цминда Самеба, вокруг которого раскинулась невероятной красоты природа.

Из Тбилиси нужно обязательно привезти сувениры. Начать осмотр можно с мастерской Estia, основная продукция которого — керамика и текстиль. А за отдельную плату тут можно пройти мастер-класс по росписи. Очень атмосферный старый рынок на Сухом мосту, где можно приобрести все: от редких музыкальных пластинок до традиционных изделий из дерева.

В центре Тбилиси расположились современные клубы, где можно попробовать знаменитые грузинские напитки. И не забудьте про знаменитую «Фабрику» — стильный хостел с кафе, барами и мастерскими.

Местные часто ездят на Лисье озеро, вокруг которого разбит парк, есть банный комплекс, теннисные корты, прокат лодок и картинг.

Из Тбилиси можно добраться до таких исторических мест как Мцхета или Уплисцихе меньше чем за час, а до портового Батуми путь на машине займет не больше шести часов. Советуем отправляться на автомобиле — так вы не пропустите природные красоты Грузии. В самом Батуми множество достопримечательностей. Прогуляйтесь по центральному бульвару, поднимитесь на колесо обозрения и понаблюдайте за движением знаменитых фигур Али и Нино.





Москва, Россия

Средняя цена билета: Нур-Султан-Москва — 103 000 тг





Для тех, кто впервые в Москве можно посоветовать заглянуть на Красную Площадь и увидеть знаменитый Кремль. Любителям культурного отдыха стоит заглянуть на Арбат — старейшую улицу города и посетить Третьяковскую галерею.

Культовым местом считается природная смотровая площадка на Воробьевых горах, с которой открывается завораживающий вид на город. Еще одно относительное новое место для отдыха — парк «Зарядье» напротив Кремля. Тут природа и технологии дополняют друг друга, и рядом с историческими памятниками можно найти инновационные аттракционы. Можно выбраться и на Патриаршие пруды — тихое и спокойное место с историей.

Если вы любите дизайнерскую одежду, то Москва вам точно понравится! Загляните в район улицы Тверской и на Дизайн завод «Флакон». Там вы найдете множество магазинов с модной одеждой.

Гастрономический отдых в Москве заслуживает отдельного упоминания. Кафе и рестораны здесь встречаются очень часто. Один из лучших заведений столицы — White Rabbit. Шеф-повар ресторанов Владимир Мухин создает собственные авторские блюда, которые стоит попробовать. Перед поездкой забронируйте столик в модном ресторане SHE, если хотите встретить российских селебрити и узнать, что такое ресторан будущего.

Из Москвы с разной степенью удобства можно добраться почти во все уголки России. Один из лучших для туриста город — Санкт-Петербург. А самый интересный способ путешествия — высокоскоростной поезд «Сапсан».

Стамбул, Турция

Средняя цена билета: Алматы-Стамбул — 252 000 тг





Стамбул — это огромный мегаполис, который соединяет в себе древнюю историю и новейшие технологические достижения. Один из главных символов Стамбула — Голубая мечеть, посетить которую стоит сразу же по прибытию. Недалеко от нее располагается собор Святой Софии — уникальный памятник истории, когда-то бывший крупнейшим храмом. В роскошном дворце Топкапы, можно понаблюдать за тем, как когда-то жили султаны и их жены, а в парке Гюльхане, где раскинулись огромные деревья, хорошо расстелить одеяло и отдохнуть. Стоит посетить и Галатскую башню — одну из самых высоких точек города.

В Стамбуле очень популярен пляжный отдых. Рекомендуем посетить True Blue Beach Bar, расположенный на берегу Мраморного моря или Solar Beach — пляж Черноморского побережья.

Стамбул — город уличной еды. Стоит попробовать местный донер, кефте с айраном, традиционные булочки симит с крепким турецким чаем.

Для любителей шопинга здесь есть огромный Гранд Базар — историческое место с длинными торговыми рядами, где можно найти буквально все. Современных ТРЦ тоже много.

Из Стамбула можно отправиться в Шиле, где вы найдете отличные пляжи, атмосферный маяк и руины средневековой крепости. До Анкары — столицы страны можно добраться на самолете, машине или автобусе. Советуем выбрать более длинную дорогу — так можно насладиться прекрасными видами разнообразной природы Турции.