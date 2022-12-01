Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kuda-shodit-v-tashkente-20-mest-kotorye-rekomenduyut-stolichnye-inflyuensery
Куда сходить в Ташкенте: 20 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры
499
Главная
/
Город 24
/
Ташкент

Сегодня в 15:45

Куда сходить в Ташкенте: 20 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры

Блогеры и инфлюенсеры Ташкента поделились любимыми заведениями, парками и
магазинами в столице Узбекистана.



Роман Ким, город — Ташкент, кухонный философ, @xochupiwo


Роман

Расскажу про свой топ-5 любимых мест в Ташкенте.

Тренажерный зал Ozone, @ozonefc.uz


Это мое место для разгрузки, обычно хожу в зал после работы, это стало полезной привычкой.

Furusato, @furusato_tashkent


Я большой любитель японской культуры и, конечно же, японской кухни. В ресторане Furusato есть возможность попробовать не только свежие суши, но и традиционные блюда.

Магазины «Пеликан», @pelikan.tashkent


 Часто бываю в магазинах «Пеликан», потому что здесь я работаю. Интересный факт — мало кто догадывается, что моя работа не связана с готовкой.

Рынки и магазины Korzinka.uz, @korzinkauz


 Я люблю готовить дома, мне нравится в этом деле все: планировать, что готовить, закупать продукты и, конечно же, сам процесс приготовления.
Мои любимые места для закупа — Госпитальный продуктовый рынок и магазины «Корзинки». В этих местах я могу провести час, выбирая нужные ингредиенты.

Динара Юсупова-Максуди, город — Ташкент, семейный и свадебный фотограф, @dinaraweddingphoto


 Динара

Я живу в Ташкенте с 16 лет. Люблю бывать во всех догфрендли местах.

«Сыроварня», @syrovarnya_tashkent


 Это наше любимое место. Здесь вкусно готовят и заботятся о ваших питомцах. Обычно им приносят мисочку с водой.

Ботанический сад, @botanicalgardentashkent


 Если срочно нужно оказаться наедине с природой и подышать свежим воздухом, я всегда прихожу сюда.

Парк репрессий на Шахристанской


 Отличное место для прогулок, чистый ухоженный парк, после реконструкции появились велодорожки и скамейки.

Узумферм, @uzumfermer.uz


 Семейная винодельня, где можно попробовать вкусное вино и погулять по прекрасному парку.

Нуртепа, Юнусабад


 Это место недалеко от нашего дома, и мы часто отправляемся туда посмотреть на красивый закат.

Заповедник в Сукоке


 Люблю это место за сосновые рощи, красивую природу, горы и чистый воздух.

Водопад Нанай


 Сюда можно отправиться в небольшой поход, особенно, в жаркое время года.

Serenity Spa, @serenityspa_tashkent


 Одно из моих самых любимых мест, чтобы зарядиться энергией и забыть про усталость.

Занятия по фортепиано у Гузаль Облаяровой, @guzalya.oblayarova


 Моей мечтой с детства было научиться играть на фортепиано и, несмотря на возраст, уже второй год с вдохновением я хожу на уроки.

Ситора Уктамова, город — Ташкент, маркетолог, @seetora_me


 Ситора

Я родилась и выросла в одном из самых древних и красивых городов мира — в Самарканде. Но уже восемь лет живу в Ташкенте. Люблю этот город за постоянное движение, теплоту и особую атмосферу. За время проживания в Ташкенте у меня уже есть свои любимчики, куда я хожу с большим удовольствием.

ГАБТ имени А. Навои, @gabt.uz


 В этот театр я могу приходить отдыхать, радовать свои глаза красивой «картинкой» и невероятно красивой и глубокой живой музыкой.

Студия красоты FEEL, @feel_by_istoratur


 Это не только про здоровье, но и про внутренние ощущения. Хожу к Исторе на стретчинг, растяжку и танцы. Обожаю это ощущение усталости и в то же время прилив сил после тренировок.

Аллея возле ЦУМа


 Тут красиво в любое время года, летом — тень и прохлада, а зимой — уют и свежесть. Могу забыть о времени, когда вижу книжки на «Книжных рядах». Здесь можно прогуляться пешком, покататься на самокатах или просто посидеть на лавочке и почитать книгу.

Заведения Ташкента


 Еще я люблю вкусно и красиво поесть. Мои любимые заведения — это «Сыроварня», «Дом выпечки» возле 110 школы, @lumiere_uz и @burgerembassyuz — обязательно попробуйте тут «Бургер Италия».

Оленья ферма, @deer_hills


 Люблю проводить тут время с семьей и детьми. Здесь волшебная атмосфера, особенно зимой.

Курорт «Амирсой», @amirsoyresort


 Люблю это место за красивые виды, уютный и активный отдых.

Befitspa, @befitspa.uz


 Как говорится место силы и релакса. Тут должна побывать каждая девушка, после их SPA вы будете себя чувствовать настоящей красоткой.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #кудасходить #ташкент #заведения
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как открыть бизнес в Ташкенте — истории успеха 14 предпринимателей
9786
Что вдохновляет креативных узбеков — 4 истории жителей Ташкента
10843
Термальные источники, минеральные воды и высокогорье: 7 санаториев рядом с Ташкентом
14269
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.