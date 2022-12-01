Куда сходить в Ташкенте: 20 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры







Роман Ким, город — Ташкент, кухонный философ, @xochupiw o











Рынки и магазины Korzinka.uz, @korzinkauz

Динара Юсупова-Максуди, город — Ташкент, семейный и свадебный фотограф, @dinaraweddingphoto









Парк репрессий на Шахристанской



Нуртепа, Юнусабад



Заповедник в Сукоке



Водопад Нанай



Занятия по фортепиано у Гузаль Облаяровой, @guzalya.oblayarova







Студия красоты FEEL, @feel_by_istoratur



Аллея возле ЦУМа





Заведения Ташкента



Расскажу про свой топ-5 любимых мест в Ташкенте.Это мое место для разгрузки, обычно хожу в зал после работы, это стало полезной привычкой.Я большой любитель японской культуры и, конечно же, японской кухни. В ресторане Furusato есть возможность попробовать не только свежие суши, но и традиционные блюда.Часто бываю в магазинах «Пеликан», потому что здесь я работаю. Интересный факт — мало кто догадывается, что моя работа не связана с готовкой.Я люблю готовить дома, мне нравится в этом деле все: планировать, что готовить, закупать продукты и, конечно же, сам процесс приготовления.Мои любимые места для закупа — Госпитальный продуктовый рынок и магазины «Корзинки». В этих местах я могу провести час, выбирая нужные ингредиенты.Я живу в Ташкенте с 16 лет. Люблю бывать во всех догфрендли местах.Это наше любимое место. Здесь вкусно готовят и заботятся о ваших питомцах. Обычно им приносят мисочку с водой.Если срочно нужно оказаться наедине с природой и подышать свежим воздухом, я всегда прихожу сюда.Отличное место для прогулок, чистый ухоженный парк, после реконструкции появились велодорожки и скамейки.Семейная винодельня, где можно попробовать вкусное вино и погулять по прекрасному парку.Это место недалеко от нашего дома, и мы часто отправляемся туда посмотреть на красивый закат.Люблю это место за сосновые рощи, красивую природу, горы и чистый воздух.Сюда можно отправиться в небольшой поход, особенно, в жаркое время года.Одно из моих самых любимых мест, чтобы зарядиться энергией и забыть про усталость.Моей мечтой с детства было научиться играть на фортепиано и, несмотря на возраст, уже второй год с вдохновением я хожу на уроки.Я родилась и выросла в одном из самых древних и красивых городов мира — в Самарканде. Но уже восемь лет живу в Ташкенте. Люблю этот город за постоянное движение, теплоту и особую атмосферу. За время проживания в Ташкенте у меня уже есть свои любимчики, куда я хожу с большим удовольствием.В этот театр я могу приходить отдыхать, радовать свои глаза красивой «картинкой» и невероятно красивой и глубокой живой музыкой.Это не только про здоровье, но и про внутренние ощущения. Хожу к Исторе на стретчинг, растяжку и танцы. Обожаю это ощущение усталости и в то же время прилив сил после тренировок.Тут красиво в любое время года, летом — тень и прохлада, а зимой — уют и свежесть. Могу забыть о времени, когда вижу книжки на «Книжных рядах». Здесь можно прогуляться пешком, покататься на самокатах или просто посидеть на лавочке и почитать книгу.Еще я люблю вкусно и красиво поесть. Мои любимые заведения — это «Сыроварня», «Дом выпечки» возле 110 школы, @lumiere_uz и @burgerembassyuz — обязательно попробуйте тут «Бургер Италия».Люблю проводить тут время с семьей и детьми. Здесь волшебная атмосфера, особенно зимой.Люблю это место за красивые виды, уютный и активный отдых.Как говорится место силы и релакса. Тут должна побывать каждая девушка, после их SPA вы будете себя чувствовать настоящей красоткой.