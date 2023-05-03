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Куда сходить в мае: концерты, ярмарки и фестивали в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте
616
Главный

01.05.2023

Куда сходить в мае: концерты, ярмарки и фестивали в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Собрали 24 крутых мероприятия, которые пройдут в мае в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Подписывайтесь на «Город24», чтобы ничего не пропустить.


Астана


Концерт AKHA

Гости смогут услышать такие песни как Insomnia, «Какая ты красивая», «Закрываю глаза», «Он и она» и другие.

Когда: 12 мая в 22:00

Где: ул. Кабанбай батыра, 5, Bao Bao


Концерт композитора HAVASI

Тур пианиста, который завершается в Казахстане.

Когда: 14 мая в 19:00

Где: ул. Кенесары, 32, Государственная академическая филармония


«Папин Олимпос»

«Папин Олимпос» приезжают в Астану. Незабываемые эмоции, драйв, адреналин — все это про их шоу.

Когда: 21 мая в 19:00

Где: Кургальжинское шоссе, 3Б, The Bus


Концерт Валерия Меладзе

«Салют, Вера», «100 шагов назад», «Красиво» и еще много хитов можно будет услышать в живом исполнении любимого артиста.

Когда: 21 мая в 20:00

Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN


Концерт ATL в Астане

Первый сольный концерт ATL в Астане. Также пройдет презентация микстейпа «Радио Апокалипсис».

Когда: 23 мая в 18:00

Где: Кургальжинское шоссе, 3Б, The Bus Music Pub


Концерт Макса Барских

Запланированные концерты станут первыми в рамках мирового тура Барских в 2023 году. Во время концерта прозвучат лучшие хиты музыканта и новые композиции из будущего альбома.

Когда: 24 мая в 19:00

Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN


Ne prosto orchestra. Саундтреки «великолепный век» в Астане

Вас ждет живой звук под видеоряд из лучших моментов известного сериала «Великолепный век».

Когда: 27 мая в 19:00

Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN


Stand Up Евгения Чебаткова

Молодой и популярный комик выступит в Астане. Все самое лучшее собрано в его новом сольном концерте «Москитная сетка».

Когда: 11 мая в 20:00

Где: ул. Сауран, 44, Конгресс-центр

Алматы


Сольный концерт Mona Songz

В Алматы пройдет первый сольный концерт Mona Songz. Ранее певец зарекомендовал себя такими громкими хитами как «Салют, Вера», «Поцелованная солнцем», «Уақыт» и многими другими.

Когда: 4 мая в 18:30

Где: ул. Тимирязева, 42к1


Концерт «ЛСП»

За более чем десятилетнее существование проект «ЛСП» выпустил шесть альбомов и прочно засел в плейлистах большого количества почитателей.

Когда: 5 мая в 20:00

Где: пр. Абая, 44


Арт-пикник в Esentai Gallery, @esentaigallery

7 мая в Esentai Gallery состоится уникальный арт-пикник, где участники смогут уютно разместиться на пледах в окружении картин и цветов, угоститься десертами Pernod Ricard и @esentaigourmet, пообщаться с друзьями, послушать музыку.

Когда: 7 мая

Где: пр. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Gallery


Евгений Чебатков проведет сольный стендап-концерт «Москитная сетка»

Евгений известен любителям развлекательных шоу как харизматичный резидент Stand-Up Show на ТНТ и актер озвучивания.

Когда: 17 мая в 20:00

Где: пр. Достык, 56, Дворец Республики


«Рахат Fest»

Это уникальный фестиваль, который пройдет на «Первомайских прудах».

Гости смогут вкусно поесть, поучаствовать в интересных активностях, выиграть призы и насладиться живой музыкой.

Хедлайнеры фестиваля: «Банд'Эрос», The Limba, Hiro, Айкын, «Пицца», Ninety One, Кайрат Нуртас, «Группа 101».

Когда: 20 мая в 13:00

Где: с. Мухаметжан Туймебаев, уч. 11б, Первомайские пруды


Макс Барских в Алматы

Bestseller: новый мировой тур Макса Барских стартует в Казахстане. Певец даст большие сольные концерты.

Новое супершоу от двукратного обладателя MTV EMA станет первым в рамках мирового тура Барских в 2023 году.

Когда: 26 мая в 20:00

Где: Алгабас 1-й микрорайон, Almaty Arena

Бишкек


Вечер музыки Бетховена

Зрители будут погружены в увертюры Бетховена «Эгмонта», «Второй скрипичный романс» и симфонией №3 «Ми бемоль мажор».

Когда: 18 мая в 18:30

Где: ул. Чуй, 251, Кыргызская Государственная Филармония имени Сатылганова


Концерт музыки из турецких сериалов, @tynda.music

Гостей ждут любимые музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра, а также приглашенных артистов из Турции.

Когда: 22 мая в 18:30

Где: ул. Чуй, 251, Кыргызская Государственная Филармония имени Сатылганова


Сольный концерт JONY

JONY — популярный артист, известный песнями: «Комета», «Мир сошел с ума», «Никак», «Лали», «Титры» и другими.

Когда: 22 мая в 20:00

Где: ул. Виноградная, 1/3, «Бишкек Арена»


Freedom valley, @freedomvalleyworld

Музыкальный фестиваль, в программе которого прозвучат мировые хиты в исполнении симфонического оркестра, диджеев и хора под открытым небом.

Когда: 27 мая в 15:00

Где: ул. Фрунзе, 1, с. Кара Джыгач, «Кленовый лист»


Фестиваль «Банзай», @anime_cosplay_kg

Фестиваль аниме, косплея и гик-культуры.

Когда: 28 мая в 12:00

Ташкент


Выступление Сабины Мустаевой и Мансура Ташматова

Концерт пройдет в рамках Международного фестиваля джаза.

В программе — выступление Сабины Мустаевой и концертная программа джаз-оркестра Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.

Когда: 14 мая в 19:30

Где: пр. Узбекистанский, 80, Дворец международных форумов «Узбекистан»


Концерт группы «Сироткин»

В ресторане «Семь Пятниц» состоится концерт группы «Сироткин» с акустической программой.

Когда: 10 мая в 19:00

Где: пр. Амира Темура, 60, «Семь Пятниц»


Концерт «Лучшие хиты Людовико Эйнауди»

Во дворце «Туркистон» состоится концерт «Лучшие хиты Людовико Эйнауди». Слушатели смогут погрузиться в мир новой классической музыки.

Когда: 2 мая в 19:00

Где: ул. Алишера Навои, 2, Дворец искусств «Туркистон»


Музыкальный фестиваль Chilla

В программе фестиваля исполнения таких артистов как: Муниса Ризаева, DJ Piligrim, Шохрух, Самандар Хамрокулов, Женисбек Пиязов, группа Afruz, группа Sahar, Рашид Холиков.

Когда: 20-21 мая в 19:00

Где: пересечение ул. Махтумкули и ул. Кичик Халка Йули, Ashxobod Sayilgohi


Национальное танцевальное шоу «Легенды Грузии»

Грузинским артистам рукоплескали зрители Германии, Швеции, Англии, США, Японии, Канады, Китая — более 50 стран на пяти континентах.

Когда: 20 мая в 19:00

Где: пр. Узбекистанский, 80, Дворец международных форумов «Узбекистан»

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.