Куда сходить в мае: концерты, ярмарки и фестивали в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Собрали 24 крутых мероприятия, которые пройдут в мае в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Подписывайтесь на «Город24», чтобы ничего не пропустить.
Астана
Концерт AKHA
Гости смогут услышать такие песни как Insomnia, «Какая ты красивая», «Закрываю глаза», «Он и она» и другие.
Когда: 12 мая в 22:00
Где: ул. Кабанбай батыра, 5, Bao Bao
Концерт композитора HAVASI
Тур пианиста, который завершается в Казахстане.
Когда: 14 мая в 19:00
Где: ул. Кенесары, 32, Государственная академическая филармония
«Папин Олимпос»
«Папин Олимпос» приезжают в Астану. Незабываемые эмоции, драйв, адреналин — все это про их шоу.
Когда: 21 мая в 19:00
Где: Кургальжинское шоссе, 3Б, The Bus
Концерт Валерия Меладзе
«Салют, Вера», «100 шагов назад», «Красиво» и еще много хитов можно будет услышать в живом исполнении любимого артиста.
Когда: 21 мая в 20:00
Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN
Концерт ATL в Астане
Первый сольный концерт ATL в Астане. Также пройдет презентация микстейпа «Радио Апокалипсис».
Когда: 23 мая в 18:00
Где: Кургальжинское шоссе, 3Б, The Bus Music Pub
Концерт Макса Барских
Запланированные концерты станут первыми в рамках мирового тура Барских в 2023 году. Во время концерта прозвучат лучшие хиты музыканта и новые композиции из будущего альбома.
Когда: 24 мая в 19:00
Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN
Ne prosto orchestra. Саундтреки «великолепный век» в Астане
Вас ждет живой звук под видеоряд из лучших моментов известного сериала «Великолепный век».
Когда: 27 мая в 19:00
Где: пр. Мангилик Ел, 10/1, ЦКЗ QAZAQSTAN
Stand Up Евгения Чебаткова
Молодой и популярный комик выступит в Астане. Все самое лучшее собрано в его новом сольном концерте «Москитная сетка».
Когда: 11 мая в 20:00
Где: ул. Сауран, 44, Конгресс-центр
Алматы
Сольный концерт Mona Songz
В Алматы пройдет первый сольный концерт Mona Songz. Ранее певец зарекомендовал себя такими громкими хитами как «Салют, Вера», «Поцелованная солнцем», «Уақыт» и многими другими.
Когда: 4 мая в 18:30
Где: ул. Тимирязева, 42к1
Концерт «ЛСП»
За более чем десятилетнее существование проект «ЛСП» выпустил шесть альбомов и прочно засел в плейлистах большого количества почитателей.
Когда: 5 мая в 20:00
Где: пр. Абая, 44
Арт-пикник в Esentai Gallery, @esentaigallery
7 мая в Esentai Gallery состоится уникальный арт-пикник, где участники смогут уютно разместиться на пледах в окружении картин и цветов, угоститься десертами Pernod Ricard и @esentaigourmet, пообщаться с друзьями, послушать музыку.
Когда: 7 мая
Где: пр. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Gallery
Евгений Чебатков проведет сольный стендап-концерт «Москитная сетка»
Евгений известен любителям развлекательных шоу как харизматичный резидент Stand-Up Show на ТНТ и актер озвучивания.
Когда: 17 мая в 20:00
Где: пр. Достык, 56, Дворец Республики
«Рахат Fest»
Это уникальный фестиваль, который пройдет на «Первомайских прудах».
Гости смогут вкусно поесть, поучаствовать в интересных активностях, выиграть призы и насладиться живой музыкой.
Хедлайнеры фестиваля: «Банд'Эрос», The Limba, Hiro, Айкын, «Пицца», Ninety One, Кайрат Нуртас, «Группа 101».
Когда: 20 мая в 13:00
Где: с. Мухаметжан Туймебаев, уч. 11б, Первомайские пруды
Макс Барских в Алматы
Bestseller: новый мировой тур Макса Барских стартует в Казахстане. Певец даст большие сольные концерты.
Новое супершоу от двукратного обладателя MTV EMA станет первым в рамках мирового тура Барских в 2023 году.
Когда: 26 мая в 20:00
Где: Алгабас 1-й микрорайон, Almaty Arena
Бишкек
Вечер музыки Бетховена
Зрители будут погружены в увертюры Бетховена «Эгмонта», «Второй скрипичный романс» и симфонией №3 «Ми бемоль мажор».
Когда: 18 мая в 18:30
Где: ул. Чуй, 251, Кыргызская Государственная Филармония имени Сатылганова
Концерт музыки из турецких сериалов, @tynda.music
Гостей ждут любимые музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра, а также приглашенных артистов из Турции.
Когда: 22 мая в 18:30
Где: ул. Чуй, 251, Кыргызская Государственная Филармония имени Сатылганова
Сольный концерт JONY
JONY — популярный артист, известный песнями: «Комета», «Мир сошел с ума», «Никак», «Лали», «Титры» и другими.
Когда: 22 мая в 20:00
Где: ул. Виноградная, 1/3, «Бишкек Арена»
Freedom valley, @freedomvalleyworld
Музыкальный фестиваль, в программе которого прозвучат мировые хиты в исполнении симфонического оркестра, диджеев и хора под открытым небом.
Когда: 27 мая в 15:00
Где: ул. Фрунзе, 1, с. Кара Джыгач, «Кленовый лист»
Фестиваль «Банзай», @anime_cosplay_kg
Фестиваль аниме, косплея и гик-культуры.
Когда: 28 мая в 12:00
Ташкент
Выступление Сабины Мустаевой и Мансура Ташматова
Концерт пройдет в рамках Международного фестиваля джаза.
В программе — выступление Сабины Мустаевой и концертная программа джаз-оркестра Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.
Когда: 14 мая в 19:30
Где: пр. Узбекистанский, 80, Дворец международных форумов «Узбекистан»
Концерт группы «Сироткин»
В ресторане «Семь Пятниц» состоится концерт группы «Сироткин» с акустической программой.
Когда: 10 мая в 19:00
Где: пр. Амира Темура, 60, «Семь Пятниц»
Концерт «Лучшие хиты Людовико Эйнауди»
Во дворце «Туркистон» состоится концерт «Лучшие хиты Людовико Эйнауди». Слушатели смогут погрузиться в мир новой классической музыки.
Когда: 2 мая в 19:00
Где: ул. Алишера Навои, 2, Дворец искусств «Туркистон»
Музыкальный фестиваль Chilla
В программе фестиваля исполнения таких артистов как: Муниса Ризаева, DJ Piligrim, Шохрух, Самандар Хамрокулов, Женисбек Пиязов, группа Afruz, группа Sahar, Рашид Холиков.
Когда: 20-21 мая в 19:00
Где: пересечение ул. Махтумкули и ул. Кичик Халка Йули, Ashxobod Sayilgohi
Национальное танцевальное шоу «Легенды Грузии»
Грузинским артистам рукоплескали зрители Германии, Швеции, Англии, США, Японии, Канады, Китая — более 50 стран на пяти континентах.
Когда: 20 мая в 19:00
Где: пр. Узбекистанский, 80, Дворец международных форумов «Узбекистан»