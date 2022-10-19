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Куда сходить в Астане: 15 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры
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Сегодня в 14:45

Куда сходить в Астане: 15 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры

Рассказываем, где любят проводить время блогеры в столице Казахстана.


Анель Абду, город — Астана, блогер, @anel_abdu


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Я веду блог, рассказываю о том, как недорого одеваться в брендовые вещи. Также делюсь фишками и лайфхаками для экономии семейного бюджета. Живу в Астане с 2016 года, и у меня есть свои любимые места.


Центральный парк


 После переезда в Астану мы жили рядом с Центральным парком. Каждые выходные с семьей ходили туда гулять. Это один из самых красивых парков страны.


Ресторан Turandot


 Любимый ресторан нашей семьи. Сюда мы ходим по выходным, чтобы провести время вместе и отдохнуть от готовки.


Территория EXPO


 Часто с дочками гуляем на территории EXPO, так как живем рядом. Здесь чувство, как будто находишься где-то за границей. Детям нравится детская площадка.


Магазин Sinsay


 Здесь можно купить интересный и бюджетный декор, который выглядит красиво. Часто делюсь с подписчиками находками.


Рынок «Сапа»


Во время ремонта приобрели сантехнику и предметы для дома на этом рынке. Цены в два раза ниже, чем в магазинах. Если что-то нужно по хозяйству — сразу едем туда.

Динара Уали, город — Астана, блогер, @dinara_my_remont


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Я живу в Астане уже 12 лет. Столица стала любимым городом после родной Алматы — ведь здесь родились наши дети!


Ботанический сад


 Одно из любимейших мест в городе. Обожаю пешие прогулки в саду. Радостно быть свидетелем зарождения прекрасного парка. Мы можем год за годом наблюдать, как разрастаются деревья в саду.


Курорт Боровое


 Два часа езды от города — и вы уже в сосновом бору наедине с природой. Любим выезжать с семьей, проводить время, наполняясь силами после городской суеты.


Astana Opera


 Для меня это волшебный мир талантливых и красивых людей. Какие эмоции! Всегда интересно наблюдать за игрой актеров, а декорации — отдельный вид искусства.


Круглая площадь «Казмунайгаз»


 Одно из самых атмосферных мест в городе. Красиво днем и ночью. На площади можно прогуляться вокруг фонтана, поужинать с красивым видом. Отсюда начинаем прогулку вдоль аллеи Нуржол, чтобы дойти до «Байтерека».


Воскресные бранчи в отеле Rixos President Astana


 Выходные любим проводить вместе с семьей и вкусно покушать! В отеле Rixos President Astana по воскресеньям проводятся бранчи. Можно пообедать, отдохнуть и пообщаться с семьей. А для детей всегда есть развлечения с аниматорами.

София Ескалиева, город — Астана, стилист-имиджмейкер, @coco_sofiko


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Я стилист-имиджмейкер, fashion-инфлюенсер и блогер из Астаны. В столице живу с 2003 года и считаю себя почти коренным жителем. Люблю Астану за несравнимый, противоречивый vibe!
Я люблю ходить на различные ивенты в городе. Это открытия магазинов одежды, ресторанов, салонов красоты, модные тусовки и сходки местных блогеров.

ТРЦ


 Постоянно хожу в торговые центры, такие как Mega Silkway, «Хан Шатыр», Abu Dhabi Plaza и Keruen. Ведь торговые центры — неотъемлемая часть моей работы.

Ботанический сад


 Люблю прогулки с семьей и пробежки в Ботаническом саду. Здесь большой парк, где есть дорожки для бега, велосипеда, все виды кортов и даже развлекательные зоны для детей.

Караоке


 Мы с мужем оба певцы и наше знакомство произошло именно в караоке-баре. Поэтому такие места стали для нас символичными!

Жулдыз Марленкызы, город — Астана, декоратор, @decobrend


В Астане я живу с рождения. Это мой любимый город! Сейчас я декоратор, творческий человек. Но до этого 14 лет работала прокурором.


Центральный парк


Старый парк. Здесь было много запоминающихся моментов.


Набережная


Именно на набережной реки прошли мои детство и юность!

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#астана #казахстан #астанчане #кудасходить #столица
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.