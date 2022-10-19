Куда сходить в Астане: 15 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры

Анель Абду, город — Астана, блогер, @anel_abdu
Я веду блог, рассказываю о том, как недорого одеваться в брендовые вещи. Также делюсь фишками и лайфхаками для экономии семейного бюджета. Живу в Астане с 2016 года, и у меня есть свои любимые места.
Центральный парк
После переезда в Астану мы жили рядом с Центральным парком. Каждые выходные с семьей ходили туда гулять. Это один из самых красивых парков страны.
Ресторан Turandot
Любимый ресторан нашей семьи. Сюда мы ходим по выходным, чтобы провести время вместе и отдохнуть от готовки.
Территория EXPO
Часто с дочками гуляем на территории EXPO, так как живем рядом. Здесь чувство, как будто находишься где-то за границей. Детям нравится детская площадка.
Магазин Sinsay
Здесь можно купить интересный и бюджетный декор, который выглядит красиво. Часто делюсь с подписчиками находками.
Рынок «Сапа»
Во время ремонта приобрели сантехнику и предметы для дома на этом рынке. Цены в два раза ниже, чем в магазинах. Если что-то нужно по хозяйству — сразу едем туда.
Динара Уали, город — Астана, блогер, @dinara_my_remont
Я живу в Астане уже 12 лет. Столица стала любимым городом после родной Алматы — ведь здесь родились наши дети!
Ботанический сад
Одно из любимейших мест в городе. Обожаю пешие прогулки в саду. Радостно быть свидетелем зарождения прекрасного парка. Мы можем год за годом наблюдать, как разрастаются деревья в саду.
Курорт Боровое
Два часа езды от города — и вы уже в сосновом бору наедине с природой. Любим выезжать с семьей, проводить время, наполняясь силами после городской суеты.
Astana Opera
Для меня это волшебный мир талантливых и красивых людей. Какие эмоции! Всегда интересно наблюдать за игрой актеров, а декорации — отдельный вид искусства.
Круглая площадь «Казмунайгаз»
Одно из самых атмосферных мест в городе. Красиво днем и ночью. На площади можно прогуляться вокруг фонтана, поужинать с красивым видом. Отсюда начинаем прогулку вдоль аллеи Нуржол, чтобы дойти до «Байтерека».
Воскресные бранчи в отеле Rixos President Astana
Выходные любим проводить вместе с семьей и вкусно покушать! В отеле Rixos President Astana по воскресеньям проводятся бранчи. Можно пообедать, отдохнуть и пообщаться с семьей. А для детей всегда есть развлечения с аниматорами.
София Ескалиева, город — Астана, стилист-имиджмейкер, @coco_sofiko
Я стилист-имиджмейкер, fashion-инфлюенсер и блогер из Астаны. В столице живу с 2003 года и считаю себя почти коренным жителем. Люблю Астану за несравнимый, противоречивый vibe!
Я люблю ходить на различные ивенты в городе. Это открытия магазинов одежды, ресторанов, салонов красоты, модные тусовки и сходки местных блогеров.
ТРЦ
Постоянно хожу в торговые центры, такие как Mega Silkway, «Хан Шатыр», Abu Dhabi Plaza и Keruen. Ведь торговые центры — неотъемлемая часть моей работы.
Ботанический сад
Люблю прогулки с семьей и пробежки в Ботаническом саду. Здесь большой парк, где есть дорожки для бега, велосипеда, все виды кортов и даже развлекательные зоны для детей.
Караоке
Мы с мужем оба певцы и наше знакомство произошло именно в караоке-баре. Поэтому такие места стали для нас символичными!
Жулдыз Марленкызы, город — Астана, декоратор, @decobrend
В Астане я живу с рождения. Это мой любимый город! Сейчас я декоратор, творческий человек. Но до этого 14 лет работала прокурором.
Центральный парк
Старый парк. Здесь было много запоминающихся моментов.
Набережная
Именно на набережной реки прошли мои детство и юность!