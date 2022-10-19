Куда сходить в Астане: 15 мест, которые рекомендуют столичные инфлюенсеры

Анель Абду, город — Астана, блогер, @anel_abdu





Центральный парк





Ресторан Turandot





Территория EXPO





Магазин Sinsay





Рынок «Сапа»

Динара Уали, город — Астана, блогер, @dinara_my_remont





Ботанический сад





Курорт Боровое





Astana Opera





Круглая площадь «Казмунайгаз»





Воскресные бранчи в отеле Rixos President Astana













ТРЦ





Ботанический сад





Караоке





Центральный парк





Набережная





Также делюсь фишками и лайфхаками для экономии семейного бюджета. Живу в Астане с 2016 года, и у меня есть свои любимые места.Каждые выходные с семьей ходили туда гулять. Это один из самых красивых парков страны.Сюда мы ходим по выходным, чтобы провести время вместе и отдохнуть от готовки.. Здесь чувство, как будто находишься где-то за границей. Детям нравится детская площадка.Часто делюсь с подписчиками находками.Цены в два раза ниже, чем в магазинах. Если что-то нужно по хозяйству — сразу едем туда.Столица стала любимым городом после родной Алматы — ведь здесь родились наши дети!Обожаю пешие прогулки в саду. Радостно быть свидетелем зарождения прекрасного парка. Мы можем год за годом наблюдать, как разрастаются деревья в саду.Любим выезжать с семьей, проводить время, наполняясь силами после городской суеты.Какие эмоции! Всегда интересно наблюдать за игрой актеров, а декорации — отдельный вид искусства.Красиво днем и ночью. На площади можно прогуляться вокруг фонтана, поужинать с красивым видом. Отсюда начинаем прогулку вдоль аллеи Нуржол, чтобы дойти до «Байтерека».В отеле Rixos President Astana по воскресеньям проводятся бранчи. Можно пообедать, отдохнуть и пообщаться с семьей. А для детей всегда есть развлечения с аниматорами.. В столице живу с 2003 года и считаю себя почти коренным жителем. Люблю Астану за несравнимый, противоречивый vibe!Я люблю ходить на различные ивенты в городе. Это открытия магазинов одежды, ресторанов, салонов красоты, модные тусовки и сходки местных блогеров.Ведь торговые центры — неотъемлемая часть моей работы.Здесь большой парк, где есть дорожки для бега, велосипеда, все виды кортов и даже развлекательные зоны для детей.Поэтому такие места стали для нас символичными!Это мой любимый город! Сейчас я декоратор, творческий человек. Но до этого 14 лет работала прокурором.Здесь было много запоминающихся моментов.Именно на набережной реки прошли мои детство и юность!