Куда сходить в Алматы и Астане в декабре: спектакли, ярмарки и концерты

Астана
Концерт ZOLOTO
Где: ул. Кунаева, 4, Казмедиа центр
ZOLOTO — это новая форма поп музыки, свободной от рамок формата и правил звучания какого-либо жанра. В песнях сочетаются цитаты Андрея Губина, Шуры, рэп, соло на электрогитаре и нежные партии на фортепиано.
The World of Hans Zimmer
Где: пр. Тауелсиздик, 57, Дворец Мира и Согласия
Ханс Циммер — немецкий кинокомпозитор, широко известный своей музыкой к фильмам. Циммер признан одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии. Его работы сочетают звуки электронной музыки с традиционными оркестровыми аранжировками.
Beu fest
Где: пр. Туран, 57, «Барыс Арена»
Beu Fest — один из самых масштабных музыкальных фестивалей современной казахстанской музыки. Хэдлайнеры вечера — Jah Khalib и «Ирина Кайратовна». Вас ждет неповторимый вайб, живое исполнение и лучшие артисты.
Концерт OBLADAET
Где: Кургальжинское шоссе, 3, The Bus
Когда: 11 декабря в 19:00
OBLADAET — известный исполнитель, которого зовут Назар. Это яркий самобытный исполнитель в хип-хоп культуре.
Koktem Fest
Когда: 17-18 декабря, 11:00-20:00
Где: ул. Сауран, 42/1, галерея Sal Seri
Koktem Fest — это площадка, где вы можете купить интересный аутентичный и самобытный товар. Здесь можно попробовать вкусную рождественскую выпечку, купить подарки детям, новогодние игрушки и многое другое.
Новогодняя ярмарка «Жаңа Жыл Fest»
Где: пр. Мангилик Ел, 53/1, Международный выставочный центр EXPO
На праздничной ярмарке-выставке вы можете приобрести новогодние оригинальные подарки, сувениры, игрушки, изделия ручной работы, предметов декора и многое другое. Посетители ярмарки также могут продегустировать новогодние угощения.
Пластический спектакль «Девиация»
Когда: 18 декабря в 20:00
Где: пр. Республики, 34, Дворец «Жастар»
История о том, как в обычную жизнь людей с их рутинной работой приходит новшество, которое способно нарушить все планы, вывести из себя, перевернуть все вверх дном и даже уничтожить!
Новогодний концерт Jingle Bell Rock
Когда: 22 декабря
Где: ул. Тауелсиздик, 50, «Шабыт»
Вас ждет незабываемый новогодний концерт молодого певца Aslanbi и джаз-бэнда. Прозвучат мировые хиты из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и других.
Алматы
Art Bazar
Когда: с 8 по 11 декабря
Где: в пространстве «Дом на Барибаева 36»
Третья ежегодная ярмарка искусства Art Bazar, где будут представлены работы более 50 создателей из разных стран. Гости смогут встретиться с самыми разными художниками в неформальной обстановке и приобрести предметы искусства на любой вкус.
Сольный концерт ZOLOTO
Когда: 9 декабря в 19:00
Где: пр. Сакена Сейфуллина, 617, Event Space Forum
Долгожданный концерт ZOLOTO. В этот вечер артист исполнит хиты «Останемся здесь», «Улицы ждали», «Сверчки» и другие популярные песни.
«Забава»
Когда: 10 и 11 декабря
Где: площадь Республики, 2/2, Almaly Mall
Городская ярмарка казахстанских брендов «Забава». Гости смогут приобрести вещи от казахстанских брендов, познакомиться с единомышленниками, поесть неаполитанскую пиццу от Roni.
Sunset Music Festival
Когда: 11 декабря
Где: пр. Сакена Сейфуллина, 617, Event Space Forum
Музыкальный фестиваль Sunset Music Festival. Хедлайнер вечера — группа POMPEYA, которая исполнит свои хиты 90, Power, Slow и другие песни. Гостей также ждут выступления популярных артистов и музыкантов Komancheros, CITYLOVE и диджея Midclassgypsy.
Праздничный вечер в библиотеке и галерее Art Lane
Когда: 17 декабря в 18:00
Где: ул. Гоголя, 15, библиотека и галерея Art Lane
На праздничном вечере вы сможете пообщаться и попрактиковать французский, английский и итальянский языки с другими участниками лекций.
The World of Hans Zimmer
Когда: 19 декабря в 18:30
Где: Дворец студентов
Музыка известного композитора прозвучит и в Алматы.
Мюзикл «Джулия»
Когда: с 26 декабря по 8 января
Где: пр. Аль-Фараби, 30, Almaty Theatre
«Джулия» — мюзикл, основанный на лучших хитах легендарной группы A'Studio. В основе сюжета лежит история, которая говорит на языке, понятном любому человеку в нашем мире — на языке любви и музыки.
Новогодний балетный спектакль «Щелкунчик»
Когда: 27-28 декабря в 19:00
Где: КазНТОБ им. Абая.
Эльбрус Имамбаев совместно с КазНТОБ им. Абая представит новогодний балетный спектакль «Щелкунчик» с участием звезд мирового балета. Партию Мари исполнит прима балерины Чинара Ализаде, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша. В роли Принца выступит Владимир Ярошенко, премьер, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша.
Источник фотографии: @bluecomaa