Куда сходить в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте: 18 новых заведений, фитнес-центров и не только

Рассказываем, что нового появилось в странах Центральной Азии за последние недели. Сохраняйте и планируйте новые форматы досуга.





Астана





BRONX fitness, @bronxfitness_expo

Новая точка сети фитнес-центров @bronxastana в павильоне EXPO. Здесь предлагают не только занятия в тренажерном зале, но также бокс, йогу и танцы.





Лозунг ресторана — «то место, куда хочется возвращаться». В арсенале авторское меню, круглосуточная подача завтраков, свежего кофе и десертов.





Скульптура «Тюльпан»

Скульптура «Тюльпан», подарена нашей столице нидерландской стороной в честь 30-летия дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Нидерланды.





Студия красоты SIX, @six.astana

Новое место, где предлагают пакетные услуги красоты в шесть рук. Комбо процедуры сохранят ваше время и нервы на удобных креслах и ретайнерах.





Центр кыргызского языка и культуры

В центре представлен книжный фонд трудов представителей интеллигенции двух стран. Здесь также реализуют совместные образовательные программы по подготовке кадров, а также намерены проводить в центре языковые курсы.

Алматы





Wow Tea, @wowtea.almaty

Здесь можно попробовать различные виды чая с добавлением свежих фруктов, таких как клубника, киви, манго и другие. Wow Tea также предлагает матчу и напитки с тапиокой.





Xiaomi Store, @mi.com.kz

Новый официальный магазин бренда Xiaomi. Здесь можно приобрести высококачественную электронику, такую как смартфоны, ноутбуки, наушники, гаджеты и многое другое.





Новая точка Korean Street Food в ТРК MAXIMА, @korean_street_food

По многочисленным просьбам открыли новую точку самого доступного корейского street food’a. Вы сможете насладиться вкусной едой и уютной атмосферой.





Girl’s Play Cafe, @girls_play_cafe

Самое нежное пространство в Алматы. Здесь можно сделать шикарные фотографии, провести baby shower, девичник, gender reveal party, дни рождения и даже бизнес-завтрак. Здесь вы сможете насладиться не только интерьером, но и вкусной, качественной едой.





Sindibad Arabic Cafe, @sindibadcafe.kz

Это первый арабский street food в Алматы. Все продукты питания и напитки изготавливаются только из свежих и натуральных ингредиентов, поступающих непосредственно из ближневосточного региона. Атмосфера перенесет вас в мир арабской культуры и гостеприимства.

Бишкек

8walls, @8_walls

Это resale and retail магазин-пространство, которое помогает разгрузить гардероб, дарит новую жизнь вещам и дает возможность приобрести интересные вещи по доступным ценам.







Кафе Moji, @moji_bishkek



Здесь подаются авторские роллы, которые перенесут гостей в Японию, еще есть настоящая неаполитанская пицца и вкусные десерты. Действует бесплатная доставка до дома и самовывоз.





Магазин Tomiris, @tomiris_kg

Магазин золотых ювелирных изделий, где можно найти идеальное украшение для родных и близких.





Кафе-ресторан ZEN, @zen.bishkek

Кафе-ресторан японской кухни с приятным интерьером, спокойной атмосферой и большим ассортиментом суши, закусок и супов из морепродуктов.





Ресторан настоящей итальянской кухни, где есть специальное меню для романтических ужинов.

Ташкент

Кинотеатр Sergeli Cinema

9 мая в Ташкенте открылся новый кинотеатр Sergeli Cinema. Это современный трехзальный 3D-кинотеатр. Первый зал рассчитан на 150 посадочных мест, второй зал на 50 посадочных мест, VIP-зал на 12 посадочных мест.





Посольство Катара

В церемонии открытия нового диппредставительства в Ташкенте принял участие Министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи.





Четвертый ресторан Wendy’s, @wendys_uzbekistan

Открытие сопровождались выступлениями DJ Sam, ведущего Соти Камалова, известного иллюзиониста Дмитрия Полякова и других.