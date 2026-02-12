Куда сходить с друзьями в Костанае: 10 мест для отдыха и веселья

Иногда просто хочется выбраться куда-то с друзьями, сменить обстановку и провести вечер в хорошем настроении — с музыкой, разговорами и интересным форматом досуга. Мы собрали 10 заведений Костаная, где удобно встретиться компанией и повеселиться.





Адрес: ул. Ленинградская, 40/1

Пространство для стрельбы из лука — отличное место для компаний, желающих попробовать необычный формат досуга. Разовое посещение стоит 3500 тенге и доступно только по предварительной записи.





Адрес: ул. Генерала Арыстанбекова, 10

Warpoint — центр виртуальной реальности и автосимуляторов, предлагает VR-развлечения для детей от восьми лет и взрослых. Здесь можно организовать праздники, тимбилдинги или просто провести время с друзьями. На территории доступны игровые зоны с командными сражениями и динамичными сценариями, автосимуляторы, лаунж-зона для отдыха и перекуса, а также настольные игры и PlayStation для досуга вне арены. Разнообразие развлечений и полное погружение в игровой процесс делают время в Warpoint веселым и незаметным.





Адрес: ул. 5 апреля, 87Мафия с падающими стульями — командная игра для компаний от шести до 12 человек. Время игры можно выбрать самостоятельно: от одного до двух часов, в зависимости от предпочтений вашей компании.

Адрес: пр. Аль-фараби, 124А

Здесь можно отметить День рождения или провести корпоратив. Для гостей доступны дорожки для боулинга, уютные зоны отдыха, вкусные закуски и напитки. Даже если вы новичок, атмосфера азартной игры и веселья гарантирует отличное настроение для всей компании.





Адрес: пр. Аль-фараби, 115

Это атмосферный квест‑комната в реальности в Костанае, где вы оказываетесь в специально подготовленном помещении, решаете логические задачи, ищете подсказки и продвигаетесь по сюжету, чтобы пройти квест до конца. Атмосфера, декорации и задания создают эффект погружения в историю, а игровая площадка подходит для совместного досуга и ярких эмоций.





Адрес: ул. Рудненская, 54

Uide предлагает игровые залы для досуга с друзьями или коллегами. Здесь есть теннис, кикер, хоккей, бильярд, более 40 настольных игр и PlayStation 5 с музыкой. Посетители могут приносить свою еду, а атмосфера сделана так, чтобы было комфортно и уютно, как дома.





Адрес: пр. Абая, 2Б/2

Популярная пейнтбольная площадка в Костанае, где можно устроить динамичную игру с друзьями, корпоратив или активный выходной. Здесь организуют командные сражения с защитным снаряжением и маркерами, что делает времяпрепровождение ярким и спортивным. Площадки подходят как для опытных игроков, так и для новичков — перед игрой проводится инструктаж, а сценарии подбираются в зависимости от вашей компании.





Kinoman, @kinoman.kost

Адрес: ул. 5 апреля, 34А

Кинорум в Костанае с залами Premium и Standard, PS5 и настольными играми. Здесь удобно отмечать Дни рождения и проводить вечера с друзьями. В будние дни действует акция «2+1»: при бронировании на два часа с 12:00 до 16:00 — один час в подарок.





Адрес: ул. Береке, 56А

Lasertag GROZA — клуб активного отдыха в Костанае с безопасным лазертагом для детей и взрослых. Здесь проходят командные игры, турниры, дни рождения и корпоративы. Каждая игра длится 20 минут, игроки имеют по 10 жизней с возможностью их пополнения, а побеждает сильнейшая команда.





Адрес: ул. Тауесиздик, 133

Караоке с VIP-кабинками, где можно петь без лишнего внимания и чувствовать себя максимально комфортно. Подходит для компаний, которые хотят провести вечер громко, но в своем кругу.