Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kuda-shodit-na-vyhodnyh-v-astane-almaty-bishkeke-dushanbe-i-tashkente-meropriyatiya-na-nauryz
Куда сходить на выходных в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте: мероприятия на Наурыз
874
Главный

21.03.2023

Куда сходить на выходных в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте: мероприятия на Наурыз

В нашей подборке собраны самые интересные мероприятия, которые пройдут в праздничные дни в городах Центральной Азии к Наурызу.


Астана

Развлекательная программа в ТЦ «Абу Даби Плаза», @abudhabiplaza.official

Где: ул. Сыганак, 60/5, ТЦ «Абу Даби Плаза»

Когда: 21-22 марта с 13:00 до 20:00

На сцене ТРЦ выступят артисты Государственной Академической Филармонии Астаны с яркими народными танцами и камерный хор с национальными песнями. Приглашенные актеры будут читать казахские народные сказки и интересные рассказы.


Восточная ярмарка «Наурыз Базары» от @nauryz_expo

Где: ул. Мангилик Ел, 53/1, Международный выставочный центр EXPO

Когда: 21-23 марта с 09:00 до 18:00

Свежая продукция от казахстанских производителей по низким ценам. Также вы сможете приобрести одежду в этностиле, изделия из керамики, металла, войлока и шелка, ювелирные изделия и сувениры.


Ярмарка в национальном стиле от казахстанских производителей в Mega Silk Way, @megasilkway

Где: ул. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ MEGA Silk Way

Когда: 20-26 марта с 10:00 до 22:00

Специальная ярмарка, посвященная празднику Наурыз, от ТРЦ Mega Silk Way. В программе: анимационные показы казахских мультфильмов, модные показы и мастер-классы по рукоделию.


Фестиваль кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы»

Где: пр. Мангилик Ел, B1

Когда: 21-23 марта в 11:00

Впервые на фестивале будет представлена инновационная юрта Neo-NomadYurt. В юрте покажут предметы искусства, дизайна, созданные с помощью искусственного интеллекта.


Танцевальный флешмоб «Қара жорға»

Где: пр. Бауыржана Момышулы, 5, Дворец школьников имени аль-Фараби

«Дворец школьников имени аль-Фараби» готовит танцевальный флешмоб «Қара жорға» и челлендж кюев «Наурыз — думан».


Массовые гуляния:

По Алматинскому району:

— ЖМ «Железнодорожный»

— парк «Жерұйық»

— аллея «Күйшілер»

— ЖМ «Интернациональный»

— ЖМ «Мичурино».

По Есильскому району:

— ЖМ «Үркер»

— у монумента Байтерек

— ЖМ «Пригородный»

— сквер в «Жагалау»

— ЖК «Арнау»

— ЖК «Зеленый квартал»

— Назарбаев-Центр.

По Сарыаркинскому району:

— парк «Коктал»

— парк «Қорғалжын»

— ЖМ «Агрогородок».

По Байконырскому району:

— парк «Ататүрік»

— аллея Писателей

— ЖМ «Кирпичный»

— ЖМ «Казгородок»

— ЖМ «Өндіріс».

Алматы

Гала-концерт «Наурыз-думан»

Где: пр. Толе би, 59, площадь Астана

Когда: 21 марта в 11:00

Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене развернется театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.


Nauryz Fest на «Шымбулаке»

Где: ул. Керей-Жанибек Хандар, 640, горнолыжный курорт «Шымбулак»

Когда: 21-26 марта в 09:00

Специальное мероприятие, где гостей ждет развлекательная программа, конкурсы и аниматоры. На каждом уровне курорта будут организованы интересные развлечения.


Фестиваль тюркских костюмов в MEGA Alma-Ata

Где: амфитеатр MEGA

Когда: 22 марта в 18:00

Для участия в фестивале можно прийти в любом тюркском национальном костюме, зарегистрироваться на промостойке и опустить купон в лототрон.

Среди всех участников будут разыграны классные призы: большой подарочный бокс, полный сюрпризов от наших арендаторов.


Этногородок «Наурыз-думан»

Где: Театр традиционного искусства «Алатау»

Когда: 21-23 марта

На территории театра будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля «Наурыз-думан». Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.


Ярмарка от Esentai Mall

Где: ул. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Square

На Esentai Square вас ждут казахская юрта, где можно будет сделать колоритные фотографии с батырами, выступления домбристов, а также традиционные игры и угощения.

В рамках празднования Наурыза на втором этаже молла состоится ярмарка ремесленников и мастер-классы по войлоковалянию и лоскутному шитью.


Бишкек

Фестиваль Нооруз в Asia Mall

Где: ул. Чынгыза Айтматова, 3

Когда: 21 марта в 12:00

Весь день вас ждут: этногородок, угощение сумолоком и боорсоками, национальные игры и народные ритуалы, ярмарка ремесленных товаров, насыщенная шоу-программа и много музыки.


Нооруз в Tommi Mall

Где: ул. Токомбаева, 17/2

Когда: 21 марта в 12:00

Tommi Mall для вас представит традиционные угощения и национальные напитки, а также приятные мелодии на кыргызских инструментах.


Ярмарка «Коктом»

Где: переулок Уркия Салиева

Когда: 18-21 марта

Жителей и гостей столицы приглашают на этническую ярмарку ремесленников «Коктом» в честь праздника с 18 по 21 марта.

Ташкент

Навруз в парке Navruz

Когда: 20-21 марта

Где: ул. Лабзак, 12/1

Здесь можно будет попробовать сумаляк, принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению плова вместе с блогерами.


Праздничные шоу-программы в Dream Park

Когда: 18-22 марта

Где: пр. Бунедкор, 21, Чиланзарский р-н

В программе: выступления популярных исполнителей — рэпера Шохруха и певца Шохруххона, танцевальное шоу от команды Злотникова Double Touch, угощение сумаляком, диджей-шоу.


Навруз в Central Park

Когда: 19-22 марта

Где: ул. Мавераннахр, 21, Мирзо Улугбекский р-н

В программе: детские шоу-программы с аниматорами, выступление Молодежного театра Узбекистана, ярмарка мастеров, выступление групп С.О.С, Di Live band и других, DJ King Macarella и конкурсы от ведущего.


Makon Fest — 2023

Когда: 19-22 марта

Где: ул. Бабура, 6, Яккасарайский р-н

Жители и гости столицы увидят выставку ретро-автомобилей и проведут массовый запуск воздушных змеев. В дни фестиваля с 10:00 до 22:00 всех желающих ждут шоу музыкальных и танцевальных коллективов, народные гуляния, игры и забавы, восточная ярмарка с тематическими мастер-классами, выступления канатоходцев-дорбозов, модные показы, гастрономическая ярмарка и фуд-шоу.

Душанбе

Фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди»

Где: ул. Самад Гани 4, «Боги Ирам»

Когда: 21 марта

В ботаническом саду состоится фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди».

Вечером этого же дня в 19:00 на новой площади «Истиклол» состоится гала-концерт с участием звезд таджикской эстрады.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наурыз #кудасходить #мероприятия #город24
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Куда ходят иностранцы в столице: любимые места, магазины и рестораны
4553
ГДЕ В АСТАНЕ КУПИТЬ ВСЕ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО УЖИНА
11440
В КАКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЯДОМ С АСТАНОЙ КУПИТЬ ГУСЯ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ
8251
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.