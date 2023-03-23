Куда сходить на выходных в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте: мероприятия на Наурыз

В нашей подборке собраны самые интересные мероприятия, которые пройдут в праздничные дни в городах Центральной Азии к Наурызу.
Астана
Развлекательная программа в ТЦ «Абу Даби Плаза», @abudhabiplaza.official
Где: ул. Сыганак, 60/5, ТЦ «Абу Даби Плаза»
Когда: 21-22 марта с 13:00 до 20:00
На сцене ТРЦ выступят артисты Государственной Академической Филармонии Астаны с яркими народными танцами и камерный хор с национальными песнями. Приглашенные актеры будут читать казахские народные сказки и интересные рассказы.
Восточная ярмарка «Наурыз Базары» от @nauryz_expo
Где: ул. Мангилик Ел, 53/1, Международный выставочный центр EXPO
Когда: 21-23 марта с 09:00 до 18:00
Свежая продукция от казахстанских производителей по низким ценам. Также вы сможете приобрести одежду в этностиле, изделия из керамики, металла, войлока и шелка, ювелирные изделия и сувениры.
Ярмарка в национальном стиле от казахстанских производителей в Mega Silk Way, @megasilkway
Где: ул. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ MEGA Silk Way
Когда: 20-26 марта с 10:00 до 22:00
Специальная ярмарка, посвященная празднику Наурыз, от ТРЦ Mega Silk Way. В программе: анимационные показы казахских мультфильмов, модные показы и мастер-классы по рукоделию.
Фестиваль кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы»
Где: пр. Мангилик Ел, B1
Когда: 21-23 марта в 11:00
Впервые на фестивале будет представлена инновационная юрта Neo-NomadYurt. В юрте покажут предметы искусства, дизайна, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Танцевальный флешмоб «Қара жорға»
Где: пр. Бауыржана Момышулы, 5, Дворец школьников имени аль-Фараби
«Дворец школьников имени аль-Фараби» готовит танцевальный флешмоб «Қара жорға» и челлендж кюев «Наурыз — думан».
Массовые гуляния:
По Алматинскому району:
— ЖМ «Железнодорожный»
— парк «Жерұйық»
— аллея «Күйшілер»
— ЖМ «Интернациональный»
— ЖМ «Мичурино».
По Есильскому району:
— ЖМ «Үркер»
— у монумента Байтерек
— ЖМ «Пригородный»
— сквер в «Жагалау»
— ЖК «Арнау»
— ЖК «Зеленый квартал»
— Назарбаев-Центр.
По Сарыаркинскому району:
— парк «Коктал»
— парк «Қорғалжын»
— ЖМ «Агрогородок».
По Байконырскому району:
— парк «Ататүрік»
— аллея Писателей
— ЖМ «Кирпичный»
— ЖМ «Казгородок»
— ЖМ «Өндіріс».
Алматы
Гала-концерт «Наурыз-думан»
Где: пр. Толе би, 59, площадь Астана
Когда: 21 марта в 11:00
Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене развернется театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.
Nauryz Fest на «Шымбулаке»
Где: ул. Керей-Жанибек Хандар, 640, горнолыжный курорт «Шымбулак»
Когда: 21-26 марта в 09:00
Специальное мероприятие, где гостей ждет развлекательная программа, конкурсы и аниматоры. На каждом уровне курорта будут организованы интересные развлечения.
Фестиваль тюркских костюмов в MEGA Alma-Ata
Где: амфитеатр MEGA
Когда: 22 марта в 18:00
Для участия в фестивале можно прийти в любом тюркском национальном костюме, зарегистрироваться на промостойке и опустить купон в лототрон.
Среди всех участников будут разыграны классные призы: большой подарочный бокс, полный сюрпризов от наших арендаторов.
Этногородок «Наурыз-думан»
Где: Театр традиционного искусства «Алатау»
Когда: 21-23 марта
На территории театра будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля «Наурыз-думан». Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.
Ярмарка от Esentai Mall
Где: ул. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Square
На Esentai Square вас ждут казахская юрта, где можно будет сделать колоритные фотографии с батырами, выступления домбристов, а также традиционные игры и угощения.
В рамках празднования Наурыза на втором этаже молла состоится ярмарка ремесленников и мастер-классы по войлоковалянию и лоскутному шитью.
Бишкек
Фестиваль Нооруз в Asia Mall
Где: ул. Чынгыза Айтматова, 3
Когда: 21 марта в 12:00
Весь день вас ждут: этногородок, угощение сумолоком и боорсоками, национальные игры и народные ритуалы, ярмарка ремесленных товаров, насыщенная шоу-программа и много музыки.
Нооруз в Tommi Mall
Где: ул. Токомбаева, 17/2
Когда: 21 марта в 12:00
Tommi Mall для вас представит традиционные угощения и национальные напитки, а также приятные мелодии на кыргызских инструментах.
Ярмарка «Коктом»
Где: переулок Уркия Салиева
Когда: 18-21 марта
Жителей и гостей столицы приглашают на этническую ярмарку ремесленников «Коктом» в честь праздника с 18 по 21 марта.
Ташкент
Навруз в парке Navruz
Когда: 20-21 марта
Где: ул. Лабзак, 12/1
Здесь можно будет попробовать сумаляк, принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению плова вместе с блогерами.
Праздничные шоу-программы в Dream Park
Когда: 18-22 марта
Где: пр. Бунедкор, 21, Чиланзарский р-н
В программе: выступления популярных исполнителей — рэпера Шохруха и певца Шохруххона, танцевальное шоу от команды Злотникова Double Touch, угощение сумаляком, диджей-шоу.
Навруз в Central Park
Когда: 19-22 марта
Где: ул. Мавераннахр, 21, Мирзо Улугбекский р-н
В программе: детские шоу-программы с аниматорами, выступление Молодежного театра Узбекистана, ярмарка мастеров, выступление групп С.О.С, Di Live band и других, DJ King Macarella и конкурсы от ведущего.
Makon Fest — 2023
Когда: 19-22 марта
Где: ул. Бабура, 6, Яккасарайский р-н
Жители и гости столицы увидят выставку ретро-автомобилей и проведут массовый запуск воздушных змеев. В дни фестиваля с 10:00 до 22:00 всех желающих ждут шоу музыкальных и танцевальных коллективов, народные гуляния, игры и забавы, восточная ярмарка с тематическими мастер-классами, выступления канатоходцев-дорбозов, модные показы, гастрономическая ярмарка и фуд-шоу.
Душанбе
Фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди»
Где: ул. Самад Гани 4, «Боги Ирам»
Когда: 21 марта
В ботаническом саду состоится фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди».
Вечером этого же дня в 19:00 на новой площади «Истиклол» состоится гала-концерт с участием звезд таджикской эстрады.