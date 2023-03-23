Куда сходить на выходных в Астане, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте: мероприятия на Наурыз

В нашей подборке собраны самые интересные мероприятия, которые пройдут в праздничные дни в городах Центральной Азии к Наурызу.





Астана

Развлекательная программа в ТЦ «Абу Даби Плаза», @abudhabiplaza.official

Где: ул. Сыганак, 60/5, ТЦ «Абу Даби Плаза»

Когда: 21-22 марта с 13:00 до 20:00

На сцене ТРЦ выступят артисты Государственной Академической Филармонии Астаны с яркими народными танцами и камерный хор с национальными песнями. Приглашенные актеры будут читать казахские народные сказки и интересные рассказы.





Восточная ярмарка «Наурыз Базары» от @nauryz_expo

Где: ул. Мангилик Ел, 53/1, Международный выставочный центр EXPO

Когда: 21-23 марта с 09:00 до 18:00

Свежая продукция от казахстанских производителей по низким ценам. Также вы сможете приобрести одежду в этностиле, изделия из керамики, металла, войлока и шелка, ювелирные изделия и сувениры.





Ярмарка в национальном стиле от казахстанских производителей в Mega Silk Way, @megasilkway

Где: ул. Кабанбай батыра, 62, ТРЦ MEGA Silk Way

Когда: 20-26 марта с 10:00 до 22:00

Специальная ярмарка, посвященная празднику Наурыз, от ТРЦ Mega Silk Way. В программе: анимационные показы казахских мультфильмов, модные показы и мастер-классы по рукоделию.





Фестиваль кочевой цивилизации «Наурыз мейрамы»

Где: пр. Мангилик Ел, B1

Когда: 21-23 марта в 11:00

Впервые на фестивале будет представлена инновационная юрта Neo-NomadYurt. В юрте покажут предметы искусства, дизайна, созданные с помощью искусственного интеллекта.





Танцевальный флешмоб «Қара жорға»

Где: пр. Бауыржана Момышулы, 5, Дворец школьников имени аль-Фараби

«Дворец школьников имени аль-Фараби» готовит танцевальный флешмоб «Қара жорға» и челлендж кюев «Наурыз — думан».





Массовые гуляния:

По Алматинскому району:

— ЖМ «Железнодорожный»

— парк «Жерұйық»

— аллея «Күйшілер»

— ЖМ «Интернациональный»

— ЖМ «Мичурино».

По Есильскому району:

— ЖМ «Үркер»

— у монумента Байтерек

— ЖМ «Пригородный»

— сквер в «Жагалау»

— ЖК «Арнау»

— ЖК «Зеленый квартал»

— Назарбаев-Центр.

По Сарыаркинскому району:

— парк «Коктал»

— парк «Қорғалжын»

— ЖМ «Агрогородок».

По Байконырскому району:

— парк «Ататүрік»

— аллея Писателей

— ЖМ «Кирпичный»

— ЖМ «Казгородок»

— ЖМ «Өндіріс».

Алматы

Гала-концерт «Наурыз-думан»

Где: пр. Толе би, 59, площадь Астана

Когда: 21 марта в 11:00

Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене развернется театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.





Nauryz Fest на «Шымбулаке»

Где: ул. Керей-Жанибек Хандар, 640, горнолыжный курорт «Шымбулак»

Когда: 21-26 марта в 09:00

Специальное мероприятие, где гостей ждет развлекательная программа, конкурсы и аниматоры. На каждом уровне курорта будут организованы интересные развлечения.





Фестиваль тюркских костюмов в MEGA Alma-Ata

Где: амфитеатр MEGA

Когда: 22 марта в 18:00

Для участия в фестивале можно прийти в любом тюркском национальном костюме, зарегистрироваться на промостойке и опустить купон в лототрон.

Среди всех участников будут разыграны классные призы: большой подарочный бокс, полный сюрпризов от наших арендаторов.





Этногородок «Наурыз-думан»

Где: Театр традиционного искусства «Алатау»

Когда: 21-23 марта

На территории театра будет развернут этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля «Наурыз-думан». Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.





Ярмарка от Esentai Mall

Где: ул. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Square

На Esentai Square вас ждут казахская юрта, где можно будет сделать колоритные фотографии с батырами, выступления домбристов, а также традиционные игры и угощения.

В рамках празднования Наурыза на втором этаже молла состоится ярмарка ремесленников и мастер-классы по войлоковалянию и лоскутному шитью.

Бишкек

Фестиваль Нооруз в Asia Mall

Где: ул. Чынгыза Айтматова, 3

Когда: 21 марта в 12:00

Весь день вас ждут: этногородок, угощение сумолоком и боорсоками, национальные игры и народные ритуалы, ярмарка ремесленных товаров, насыщенная шоу-программа и много музыки.





Нооруз в Tommi Mall

Где: ул. Токомбаева, 17/2

Когда: 21 марта в 12:00

Tommi Mall для вас представит традиционные угощения и национальные напитки, а также приятные мелодии на кыргызских инструментах.





Ярмарка «Коктом»

Где: переулок Уркия Салиева

Когда: 18-21 марта

Жителей и гостей столицы приглашают на этническую ярмарку ремесленников «Коктом» в честь праздника с 18 по 21 марта.

Ташкент

Навруз в парке Navruz

Когда: 20-21 марта

Где: ул. Лабзак, 12/1

Здесь можно будет попробовать сумаляк, принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению плова вместе с блогерами.





Праздничные шоу-программы в Dream Park

Когда: 18-22 марта

Где: пр. Бунедкор, 21, Чиланзарский р-н

В программе: выступления популярных исполнителей — рэпера Шохруха и певца Шохруххона, танцевальное шоу от команды Злотникова Double Touch, угощение сумаляком, диджей-шоу.





Навруз в Central Park

Когда: 19-22 марта

Где: ул. Мавераннахр, 21, Мирзо Улугбекский р-н

В программе: детские шоу-программы с аниматорами, выступление Молодежного театра Узбекистана, ярмарка мастеров, выступление групп С.О.С, Di Live band и других, DJ King Macarella и конкурсы от ведущего.





Makon Fest — 2023

Когда: 19-22 марта

Где: ул. Бабура, 6, Яккасарайский р-н

Жители и гости столицы увидят выставку ретро-автомобилей и проведут массовый запуск воздушных змеев. В дни фестиваля с 10:00 до 22:00 всех желающих ждут шоу музыкальных и танцевальных коллективов, народные гуляния, игры и забавы, восточная ярмарка с тематическими мастер-классами, выступления канатоходцев-дорбозов, модные показы, гастрономическая ярмарка и фуд-шоу.

Душанбе

Фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди»

Где: ул. Самад Гани 4, «Боги Ирам»

Когда: 21 марта

В ботаническом саду состоится фестиваль «Навруз — мероси фархангии джахонгарди».

Вечером этого же дня в 19:00 на новой площади «Истиклол» состоится гала-концерт с участием звезд таджикской эстрады.