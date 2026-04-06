Куда пойти с коллегами после работы в Ташкенте — бары, рестораны, караоке и активности

После рабочего дня хочется переключиться, пообщаться в неформальной обстановке и просто хорошо провести время. В Ташкенте есть десятки мест, где можно собраться с коллегами — от уютных кафе до активных развлечений. Собрали варианты на любой формат: ужин, караоке, стендап или боулинг.



Гастробары и рестораны для вечерних встреч

Адрес: Истикбол, 47

Ресторан с необычным форматом — официанты одновременно являются артистами и выступают с живыми музыкальными номерами. В программе здесь мировые хиты в живом исполнении, которые создают атмосферу настоящего шоу. Меню построено вокруг блюд на углях, что делает ужин еще более насыщенным и ароматным. Такой формат отлично подойдет для вечера с коллегами, когда хочется не просто поужинать, а получить эмоции и яркие впечатления.

Адрес: ул. Пахлавана Махмуда, БЦ Alta Plaza

Ресторан на крыше с панорамным видом на город. Подают морскую кухню, а по вечерам создается особая атмосфера — играет музыка, выступают диджеи, а гости собираются за ужином с видом на огни Ташкента. Действует возрастное ограничение 21+, а также дресс-код.

Адрес: пр. Шарафа Рашидова, 40

Cultura — гастробар, куда приходят не только поесть. Здесь регулярно проходят мероприятия: стендап, маркеты локальных брендов, вечеринки с диджеями.

Адрес: ул. Ботира Закирова, 7

Итальянский ресторан в центре города с атмосферой настоящей траттории. Классические блюда Средиземноморской кухни и тщательно подобранные вина к каждому из них. По средам проходят гастро-вечера: мастер-классы от шефа, дегустации и общение за одним столом — отличный способ сблизиться с командой вне офиса.

Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, 49А

Ресторан с акцентом на мясную кухню, где готовят сочные шашлыки из баранины и говядины халяль. Пространство оформлено в современном стиле с восточными элементами, а открытая кухня позволяет наблюдать за процессом приготовления. Панорамные виды и живая атмосфера делают это место хорошим выбором для вечерних встреч с коллегами.

Адрес: ул. Укчи, 3

Ресторан, вдохновленный атмосферой восточного базара. Здесь сочетаются традиционная кухня, насыщенные ароматы специй и современный интерьер. В заведении есть приватные кабинеты — удобный вариант для небольших компаний. Пространство рассчитано как на камерные ужины, так и на более крупные встречи до 16 человек.

Спокойные встречи и кофе

Адреса: ул. Саид Барака, 16Б, ул. Шота Руставели, 22, ул. Кори Ниёзий, 61, массив Буюк Ипак Йули, 24

Если хочется спокойной атмосферы без шума, подойдет «Чайкоф». Тут подают завтраки в течение всего дня, кофе и согревающие напитки. Хороший вариант для неформального общения, обсуждения проектов или встречи без алкоголя.

Активный отдых и развлечения

Адрес: тупик Сарбон, 4

Караоке-пространство с отдельными кабинками, где можно петь своей компанией. Девять залов с разным дизайном, качественная акустика и современное оборудование. Такой формат отлично подходит для тимбилдинга и расслабленной атмосферы после работы.

Адрес: 3-й пр. Урикзор, 1Б

Если хочется активности, стоит выбрать боулинг. Retro Bowling предлагает атмосферу в стиле ретро, где можно совместить игру и ужин. В меню простая и понятная еда: бургеры, хот-доги и закуски. Удобный формат для компаний, которые хотят не только поговорить, но и провести время динамично.

Когда хочется посмеяться

В клубе регулярно проходят стендап-вечера и шоу с участием местных и приглашенных комиков. Есть формат открытого микрофона, где выступают начинающие артисты — это делает каждое выступление уникальным. Стендап — отличный вариант для вечера с коллегами, когда хочется отвлечься от рабочих задач, расслабиться и посмеяться вместе.