Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kuda-poyti-s-kollegami-posle-raboty-v-tashkente-bary-restorany-karaoke-i-aktivnosti
logo
Куда пойти с коллегами после работы в Ташкенте — бары, рестораны, караоке и активности
Ташкент

31.03.2026

Куда пойти с коллегами после работы в Ташкенте — бары, рестораны, караоке и активности

После рабочего дня хочется переключиться, пообщаться в неформальной обстановке и просто хорошо провести время. В Ташкенте есть десятки мест, где можно собраться с коллегами — от уютных кафе до активных развлечений. Собрали варианты на любой формат: ужин, караоке, стендап или боулинг.



Гастробары и рестораны для вечерних встреч


UGOLEK, @ugolek.uz


Адрес: Истикбол, 47

Ресторан с необычным форматом — официанты одновременно являются артистами и выступают с живыми музыкальными номерами. В программе здесь мировые хиты в живом исполнении, которые создают атмосферу настоящего шоу. Меню построено вокруг блюд на углях, что делает ужин еще более насыщенным и ароматным. Такой формат отлично подойдет для вечера с коллегами, когда хочется не просто поужинать, а получить эмоции и яркие впечатления.



GAO GAO, @gaogao_tashkent


Адрес: ул. Пахлавана Махмуда, БЦ Alta Plaza

Ресторан на крыше с панорамным видом на город. Подают морскую кухню, а по вечерам создается особая атмосфера — играет музыка, выступают диджеи, а гости собираются за ужином с видом на огни Ташкента. Действует возрастное ограничение 21+, а также дресс-код.



Cultura, @cultura.gastrobar


Адрес: пр. Шарафа Рашидова, 40

Cultura — гастробар, куда приходят не только поесть. Здесь регулярно проходят мероприятия: стендап, маркеты локальных брендов, вечеринки с диджеями.



CUCUCINA, @cucucina.city.mall


Адрес: ул. Ботира Закирова, 7

Итальянский ресторан в центре города с атмосферой настоящей траттории. Классические блюда Средиземноморской кухни и тщательно подобранные вина к каждому из них. По средам проходят гастро-вечера: мастер-классы от шефа, дегустации и общение за одним столом — отличный способ сблизиться с командой вне офиса.



Shashleek, @shashleek.uz


Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, 49А

Ресторан с акцентом на мясную кухню, где готовят сочные шашлыки из баранины и говядины халяль. Пространство оформлено в современном стиле с восточными элементами, а открытая кухня позволяет наблюдать за процессом приготовления. Панорамные виды и живая атмосфера делают это место хорошим выбором для вечерних встреч с коллегами.



Bazar, @bazar.tashkent


Адрес: ул. Укчи, 3

Ресторан, вдохновленный атмосферой восточного базара. Здесь сочетаются традиционная кухня, насыщенные ароматы специй и современный интерьер. В заведении есть приватные кабинеты — удобный вариант для небольших компаний. Пространство рассчитано как на камерные ужины, так и на более крупные встречи до 16 человек.



Спокойные встречи и кофе


«Чайкоф», @chaykoftashkent


Адреса: ул. Саид Барака, 16Б, ул. Шота Руставели, 22, ул. Кори Ниёзий, 61, массив Буюк Ипак Йули, 24

Если хочется спокойной атмосферы без шума, подойдет «Чайкоф». Тут подают завтраки в течение всего дня, кофе и согревающие напитки. Хороший вариант для неформального общения, обсуждения проектов или встречи без алкоголя.



Активный отдых и развлечения


Chenson Karaoke, @chenson_karaoke


Адрес: тупик Сарбон, 4

Караоке-пространство с отдельными кабинками, где можно петь своей компанией. Девять залов с разным дизайном, качественная акустика и современное оборудование. Такой формат отлично подходит для тимбилдинга и расслабленной атмосферы после работы.



Retro Bowling, @retroo_bowling


Адрес: 3-й пр. Урикзор, 1Б

Если хочется активности, стоит выбрать боулинг. Retro Bowling предлагает атмосферу в стиле ретро, где можно совместить игру и ужин. В меню простая и понятная еда: бургеры, хот-доги и закуски. Удобный формат для компаний, которые хотят не только поговорить, но и провести время динамично.



Когда хочется посмеяться


Stand-up Club Spot, @standup.uz

В клубе регулярно проходят стендап-вечера и шоу с участием местных и приглашенных комиков. Есть формат открытого микрофона, где выступают начинающие артисты — это делает каждое выступление уникальным. Стендап — отличный вариант для вечера с коллегами, когда хочется отвлечься от рабочих задач, расслабиться и посмеяться вместе.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #отдых #кудасходить #ташкент #заведения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
