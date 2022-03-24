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Куда поехать в Узбекистане, кроме Самарканда и Бухары. Горнолыжные курорты и пляжи
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Сегодня в 14:00

Куда поехать в Узбекистане, кроме Самарканда и Бухары. Горнолыжные курорты и пляжи

Рассказываем, где отдыхают гости и жители Узбекистана, кроме известных городов страны.


Горнолыжный курорт «Чимган»


Узбекистан курорт

Самый известный курорт в Узбекистане — «узбекская Швейцария» — горнолыжный курорт Чимган. Это один из лучших зимних комплексов на территории постсоветского пространства. Его особенности: трассы разных уровней сложности, чистый воздух и мягкий климат.

Курорт находится недалеко от Ташкента, столицы Узбекистана, на высоте 1600 метров западной гряды Тянь-Шань. Сезон катания — с середины декабря до марта-апреля.

На территории планируют построить курорт на шесть тысяч человек, при участии иностранных инвесторов. Он будет включать 20 километров лыжных трасс и другие аттракционы: крытый бассейн, зиплайн, скалолазание, горные велосипеды. Наивысшая станция канатной дороги станет самой высокогорной в странах Центральной Азии.


Горнолыжный курорт «Амирсой»


амирсой курорт
Источник фотографии: advantour.com

Новый современный курорт находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Здесь работают гондольный и кресельный подъемники. Есть трассы разной протяженности и уровней сложности. Также можно покататься на санках, снегоходах, квадроциклах.

Это одно из самых популярных мест для отдыха среди жителей Ташкента. На территории есть развлечения для детей и комфортные рестораны.


Горнолыжный курорт «Бельдерсай»


beldersay uzbekistan
Источник фотографии: uzbekistan.travel

Еще один известный горнолыжный курорт в Узбекистане. Расположен на крутых отрогах Тянь-Шаня, в часе езды от Ташкента.

Сезон катания — с ноября по май. Но трассы тут довольно сложные, подойдут опытным спортсменам.


Чарвакское водохранилище


Узбекистан водохранилище

Если вам по душе пляжный отдых, то в Узбекистане, несмотря на отсутствие выхода к морю, есть подходящие курорты. Один из них — Чарвакское водохранилище — искусственный водоем в отрогах Западного Тянь-Шаня. Местные называют его Чарвак или Ташкентское море.

Здесь красивая природа, водоем в окружении зеленых склонов гор. Есть благоустроенные пляжи, базы отдыха, санатории и пансионаты, отели.


Озеро Тудакуль


тудакуль озероИсточник фотографии: uzbekistan.travel

Новый пляжный курорт в Навоийской области, на берегу озера Тудакуль. Зона называется Silk Road Family Resort. Здесь можно организовать комфортный семейный отдых.

На территории есть пляж, оздоровительный комплекс и аквапарк. Для детей работают аттракционы, есть тапчаны, рестораны, коттеджи.


Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ


курорт Узбекистан
Источник фотографии: humsonbuloq.uz

Курорт для тех, кто заботится о здоровье и хочет не только отдохнуть, но и подлечиться.

Здесь есть удобные номера, комплексное питание, бассейны, джакузи, сауна, тренажерный зал, аквапарк, детская площадка, спортивные поля и даже кинотеатр.


Зааминский национальный парк


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Источник фотографии: uzbek-travel.com

Сюда стоит ехать за невероятной природой. Парк расположен в Зааминском районе Джизакской области. Здесь можно посмотреть разные природные и исторические достопримечательности. Но главная особенность — лечебный отдых. Недалеко работает известный санаторий «Заамин», который находится на высоте 2000 метров над уровнем моря.

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#путешествия #узбекистан #курорт #чимган #амирсой
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