Куда поехать в Узбекистане, кроме Самарканда и Бухары. Горнолыжные курорты и пляжи

Рассказываем, где отдыхают гости и жители Узбекистана, кроме известных городов страны.





Горнолыжный курорт «Чимган»





Самый известный курорт в Узбекистане — «узбекская Швейцария» — горнолыжный курорт Чимган. Это один из лучших зимних комплексов на территории постсоветского пространства. Его особенности: трассы разных уровней сложности, чистый воздух и мягкий климат.

Курорт находится недалеко от Ташкента, столицы Узбекистана, на высоте 1600 метров западной гряды Тянь-Шань. Сезон катания — с середины декабря до марта-апреля.

На территории планируют построить курорт на шесть тысяч человек, при участии иностранных инвесторов. Он будет включать 20 километров лыжных трасс и другие аттракционы: крытый бассейн, зиплайн, скалолазание, горные велосипеды. Наивысшая станция канатной дороги станет самой высокогорной в странах Центральной Азии.









Новый современный курорт находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Здесь работают гондольный и кресельный подъемники. Есть трассы разной протяженности и уровней сложности. Также можно покататься на санках, снегоходах, квадроциклах.

Это одно из самых популярных мест для отдыха среди жителей Ташкента. На территории есть развлечения для детей и комфортные рестораны.





Горнолыжный курорт «Бельдерсай»









Еще один известный горнолыжный курорт в Узбекистане. Расположен на крутых отрогах Тянь-Шаня, в часе езды от Ташкента.

Сезон катания — с ноября по май. Но трассы тут довольно сложные, подойдут опытным спортсменам.





Чарвакское водохранилище





Если вам по душе пляжный отдых, то в Узбекистане, несмотря на отсутствие выхода к морю, есть подходящие курорты. Один из них — Чарвакское водохранилище — искусственный водоем в отрогах Западного Тянь-Шаня. Местные называют его Чарвак или Ташкентское море.

Здесь красивая природа, водоем в окружении зеленых склонов гор. Есть благоустроенные пляжи, базы отдыха, санатории и пансионаты, отели.





Озеро Тудакуль

Источник фотографии: uzbekistan.travel

Новый пляжный курорт в Навоийской области, на берегу озера Тудакуль. Зона называется Silk Road Family Resort. Здесь можно организовать комфортный семейный отдых.

На территории есть пляж, оздоровительный комплекс и аквапарк. Для детей работают аттракционы, есть тапчаны, рестораны, коттеджи.





Курорт для тех, кто заботится о здоровье и хочет не только отдохнуть, но и подлечиться.

Здесь есть удобные номера, комплексное питание, бассейны, джакузи, сауна, тренажерный зал, аквапарк, детская площадка, спортивные поля и даже кинотеатр.





Зааминский национальный парк





Сюда стоит ехать за невероятной природой. Парк расположен в Зааминском районе Джизакской области. Здесь можно посмотреть разные природные и исторические достопримечательности. Но главная особенность — лечебный отдых. Недалеко работает известный санаторий «Заамин», который находится на высоте 2000 метров над уровнем моря.