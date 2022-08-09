Кубок TEMIRADAM: финал уже близок

Двухдневный Чемпионат по триатлону в Костанае подошел к своему завершению. 7 августа состоялся предфинальный VI этап Кубка TEMIRADAM.

Гонка прошла на дистанции спринт — 750 метров плавания, 20 километров велогонки, 5 километров бега.

В этот день серьезную конкуренцию триатлетам категории AGE M35-39 составил президент Казахстанской федерации триатлона Максим Крят, который в итоге занял первое место в абсолюте среди мужчин с результатом 01:02:32, среди женщин в данной категории пьедестал победителя заняла Акмолдаева Джамиля.

В категории PRO среди девушек на первом месте оказалась Озерова Юлия, ERG TEAM, вторую строчку заняла Шабалина Екатерина, ERG TEAM и замкнула тройку лидеров Бычкова Дарья, школа триатлона WORLD CLASS ALMATY.

Среди мужчин первым к финишу пришел Тен Александр, школа триатлона WORLD CLASS ALMATY. Второе место также занял представитель алматинской школы триатлона Турубаев Ануар, третье — Зубцов Данил, ERG TEAM.

Среди эстафетных команд лидером стала Team Run Project, второе место досталось Iron Kazakhstan Sunrise и третье место заняла Team Tengri.