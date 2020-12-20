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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Куаныш Бейсеков анонсировал свой дебютный короткометражный фильм
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Сегодня в 18:26

Куаныш Бейсеков анонсировал свой дебютный короткометражный фильм

Куаныш Бейсеков Kuka анонсировал выход короткометражного фильма SHOKAN. Дебютный фильм выйдет на youtube-канале Astana Hub.

Источник: @kuanyshbeisekov

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