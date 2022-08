Кто в Центральной Азии коллекционирует винил и как собрать 500 пластинок в коллекции

Пообщались с меломанами из Центральной Азии и узнали, какими экземплярами своей коллекции винила они гордятся больше всего.





Дмитрий Шишкин, город — Актау, предприниматель, @vinyl.kz

О себе

Я меломан и владелец онлайн-магазина по продаже виниловых пластинок navinyle.kz.

Коллекционировать винил я начал еще в период СССР. В то время этот музыкальный формат был самым массовым и доступным. А в 90-е годы производство виниловых пластинок практически было остановлено, так как появились новые цифровые форматы.

Несколько лет назад у виниловых пластинок начался период ренессанса, и я пополнил коллекцию новыми экземплярами.

Моя профессиональная деятельность тоже всегда была связана с музыкой. В разные годы я работал на радиостанции, публиковал музыкальные рецензии в различных изданиях и при возможности посещал шоу мировых звезд: Madonna, David Guetta, Eros Ramazzotti, Massive Attack, Limp Bizkit, Bonobo и других.

О коллекции

В моей коллекции больше 500 пластинок. Первая — советская пластинка The Beatles. Многие коллекционеры начинают с дисков ливерпульской четверки. Крайняя — это альбом Daft Punk, Homework.

У меня есть и редкие экземпляры: George Harrison, All Things Must Pass — это оригинальное издание 1970 года на трех пластинках с постером в специальном боксе. Cher, Believe — лимитированное канадское издание.

В моей коллекции больше 500 пластинок

Хотел бы получить в коллекцию George Michael, Older — эталон поп-альбома. Был издан на виниле ограниченным тиражом. Еще есть долгожданное издание последнего альбома Kanye West, Donda, который издан на четырех виниловых пластинках.

О сообществе

Любое хобби — это увлекательное путешествие, в данном случае в мир музыки. Еще это хорошее вложение инвестиций, так как цена на виниловые пластинки постоянно растет.

В Казахстане многие люди увлекаются коллекционированием виниловых пластинок. Радует, что с каждым месяцем их становится больше. Общение меломанов чаще всего происходит в Instagram-блоге @vinyl.kz, где можно обсудить и послушать новые релизы, получить информацию о международных чартах, узнать о зарубежных коллекционерах или просто рассказать о своей коллекции.

Ахмад Нематов, город — Душанбе, предприниматель, @ahmad_nematoff

О себе

Я отец семейства, предприниматель и игрок клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Душанбе. Коллекционированием винила увлекся недавно. Но полюбил винил уже в детстве. Когда мне ставили тот или иной альбом, меня завораживал процесс, а услышанное переходило в разряд: «Любимая песня».

О коллекции

В моей коллекции на данный момент 220 пластинок. Среди них есть альбомы разных исполнителей и широкой географии, от родного фолка до американского рок-н-ролла.

Первые две пластинки подарили близкие друзья на День рождения. Процесс был запущен с лучшего на виниле: Элвиса Пресли и группы The Beatles.

Крайние три пластинки приехали из Штатов. Тоже от близких друзей и тоже на День рождения: AC/DC, альбом Highway to Hell, Black Sabbath, альбом Master of Reality и The Mozart Album.

Сложно выбрать самую ценную пластинку, каждая дорога по-своему и имела непростой путь ко мне. Если отвечать, прислушавшись к самым сильным эмоциям от прослушивания, осязания альбома, оформления внешнего вида и прочих деталей, то это альбом группы Pink Floyd, The Wall.

Если руководствоваться критерием «сложно найти», то это:

— альбом Imagine, John Lennon

— альбом Cinema группы NAZARETH

— альбом «Князь тишины» группы Nautilus Pompilius.

А в ближайшее время я заполучу первый альбом группы The Doors.

О сообществе

Я не знаком с коллекционерами в Таджикистане, но был бы рад такому сообществу. Специализированных шопов в стране нет. Но есть барахолки, где порой можно откопать пыльный альбом с потрепанной обложкой, который в других странах стоит от 50€.

Еще есть сайты соседних стран с доставкой, командировки или туристические поездки с поиском специализированных магазинов. А еще неравнодушные друзья, которые балуют роскошным подарком.

Если вы хотите слушать любимых исполнителей именно так, как это хотели передать музыканты, винил создан для вас







Процесс коллекционирования увлекательный: начиная от восторга, когда держишь в руках тот или иной шедевр, до предварительной чистки, запуска «иглы» и правильного хранения.

Если вы ценитель музыки, цените историю любимой группы, накопили достаточно средств и не знаете, куда их деть, можете смело выбрать себе коллекционирование винила в качестве хобби.

Если вы хотите слушать любимых исполнителей именно так, как это хотели передать музыканты, винил создан для вас. Обязательно ознакомьтесь с современными проигрывателями, усилителями, колонками и другими компонентами, чтобы начать путь к настоящему звуку.

Артем Чурсинов, город — Астана, фотограф, @temeentiy_life

О себе

Я собираю пластинки с детства. У родителей были советские диски. С этого и началось мое хобби. Теперь я покупаю современный винил.

О коллекции

У меня около 200 пластинок — скромная фонотека даже по меркам меломана. Из первых фаворитов были виниловые диски советского образца: ABBA, Pink Floyd, Peter Gabriel, Deep Purple. Последнее, что приобрел — Miles Davis, Get Up With It. Самое дорогое в коллекции — бокс из четырех винилов с концертом David Gilmour, Live At Pompeii.

У меня есть винил 1958-70 годов с записями Марка Бернеса и других. Точную дату сказать невозможно, так как обложек в СССР тогда не делали.

Это самые старые пластинки для проигрывателя со скоростью 33 об/мин. Были старше и для граммофона с толстыми дорожками на 78 об/мин. Но они хрупкие.

О сообществе

В Казахстане виниломания постепенно набирает популярность. Замечаю, что в магазинах техники появляются разделы с проигрывателями и аудиосистемами, расширяется ассортимент пластинок и аксессуаров.

Я не охочусь за редкими экземплярами и первопрессами. Мне интересно слушать музыку, а не ставить пластинки на полку. Поэтому мой круг общения сводится к нескольким пользователям в социальных сетях и друзьям по интересам.

В Казахстане виниломания постепенно набирает популярность

Данное хобби можно назвать неким фетишизмом, когда музыку можно не только послушать, но и потрогать, ощутить вес, текстуру, запах, поставить иглу и увидеть процесс возникновения звука. Важная деталь — обложки. Раньше визуальному направлению в музыкальной индустрии придавали много смысла. Обложка — это первое, на что ты обращаешь внимание в магазине. Именно она играла большую роль при покупке, а потом и в восприятии музыкального материала. В цифре, к сожалению, визуализация потеряла актуальность.

Марк Брюшко, город — Астана, журналист, @mark13br

О себе

Я журналист казахстанского телеканала QAZAQ TV.

Купить проигрыватель и собирать пластинки я хотел всегда. Еще в школьные годы задумывался о том, чтобы перейти от прослушивания СD к более аудиофильскому формату. Слышал от всех, что звук на LP качественнее. Любая музыка, записанная в таком виде, звучит богаче.

Но увлекся коллекционированием я лишь в январе 2021 года. Наткнулся в интернете на недорогие проигрыватели в виде чемоданчиков. Приобрел один из них. Оказалось, что у них не только проблемы со звуком и мощностью, но и иглы не отличаются качеством.

Спустя пару месяцев я взял кредит и приобрел замечательную вертушку фирмы Pro-Ject.

Теперь мы с друзьями слушаем музыку на хорошей аудиосистеме. И это в несколько раз круче любых электронных форматов.

О коллекции

Моя коллекция растет, но пока в ней 102 пластинки. Самым первым виниловым диском, который я приобрел вместе с проигрывателем-чемоданчиком, стал пятый студийный альбом британских электронщиков The Prodigy, Invaders Must Die. Люблю эту работу за новый для коллектива экспериментальный стиль, мощную энергетику и яркий танцевальный посыл.

Последнюю пластинку мне подарил лучший друг. Это четвертый альбом P!NK, I'm Not Dead.

Самой дорогой пластинкой в моей коллекции пока остается лимитированное издание последнего альбома Lana Del Rey, Blue Banisters.

Если говорить о редких пластинках в коллекции, то это три вещи:

— NRKTK, «Планета Любовь», 2009 — яркий и необузданный абстрактный хип-хоп или даже рок от московской группы NRKTK. Был переиздан в прошлом году на лейбле «КЛЮКВА Рекордс». В трех цветах: черном, зеленом и красном. Тираж каждого всего 90 экземпляров. Я выбрал красную пластинку

— Halsey, Maniс, 2020. Ценность этого издания состоит в его производстве. Это специальная версия от Urban Outfitters. Так называемый Coke-bottle clear vinyl. У моих знакомых такого точно нет

— Madonna, Like a Virgin, 1984 — переиздание на белом виниле. Большая редкость в наши дни.

Я бы хотел собрать полную дискографию своих любимых групп и одного исполнителя. Это The 1975, Pale Waves и Sam Fender.

О сообществе

Сама виниловая пластинка — это произведение искусства, самостоятельное и законченное. У него есть обложка. Внутреннее содержание. Запись, которую можно прослушать. Ее даже просто приятно держать в руках. Видно, сколько труда вложила в одну вещь целая команда: от идеи до материального воплощения.

Виниловая пластинка — это произведение искусства, самостоятельное и законченное

Прослушивание пластинок — это ритуал. То, как ты достаешь винил из конверта. Устанавливаешь его на опорный диск. Чистишь с помощью специальных щеточек и губок. Потом устанавливаешь тонарм. И можно слушать.

Коллекционеров в Казахстане много. Но я знаком только с определенной группой людей. Это мои друзья из столицы, Караганды, Алматы и Павлодара. До колебаний курсов валют у нас было в несколько раз больше возможностей покупать новый винил.

В основном мы пользовались маркетплейсами по типу Wildberries. Теперь поставок нет. Мы наблюдаем не только дефицит пластинок, но и их удорожание.