Кто в Казахстане создает модную одежду из переработанного пластика

Бексултан Уразбеков, 20 лет, IT-специалист













Как все началось





Я студент Международного университета информационных технологий, МУИТ. Я член организации, которая в нашем университете занимается вопросами экологии, мы часто принимаем участие в различных конкурсах и акциях. В этом году я стал капитаном, и для участия в конкурсе от Enactus Kazakhstan нам нужна была классная идея для экологического проекта.







Мы наткнулись на статью, где рассказывали об одежде из переработанного пластика. Когда мы начали изучать эту технологию и искать заводы, которые перерабатывают пластик в ткань, поняли, что на территории СНГ таких нет. Нам пришлось закупиться в Китае, и после этого мы увидели новость, что у нас планируют построить такой завод.

На наших моделях одежды мы изобразили животных и природу, чтобы люди не забывали о том, что они не одни живут на этой планете

В первый раз мы отшили 35 изделий — это были шопперы, футболки и свитшоты. На наших моделях одежды мы изобразили животных и природу, чтобы люди не забывали о том, что они не одни живут на этой планете. Параллельно мы придумывали логотип, нейминг и отнесли в типографию, чтобы проверить, как поведет себя рисунок на такой ткани. Все получилось хорошо, мы провели фотосессию, поучаствовали в нескольких больших конкурсах, и получилось привлечь внимание к нашему проекту.





Также мы с командой организовываем сбор пластика, проводим экосубботники и трудоустраиваем женщин, которые относятся к социально уязвимым слоям населения.





О pieper wear





Придумывая название, мы хотели, чтобы со временем оно стало именем нарицательным, как когда-то было с джинсами. Мы мечтаем, что одежду из переработанного пластика будут называть в честь нашего бренда.

Нас в проекте три человека — это мои друзья: Гаухар отвечает за поиск и коллаборации с блогерами, а Даурен занимается визуальной частью, дизайном и контентом.









Технология создания ткани из пластика такая: берется пластиковая бутылка, ее очищают, потом нагревают до определенной температуры и выводят тонкие волокна, похожие на нить. Дальше кто-то добавляет частички хлопка или оставляет материал чистым. На один метр приходится шесть пластиковых бутылок.

Мы культивируем осознанное потребление и поддерживаем другие организации, которые заботятся об экологии

Мы культивируем осознанное потребление и поддерживаем другие организации, которые заботятся об экологии.

Сейчас мы находимся в поиске инвесторов для того, чтобы закупить ткани, получить патент, заняться маркетингом. Мы хотим расширить модельный ряд, и помимо новых принтов появятся штаны и купальники из пластика.