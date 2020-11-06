Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kto-v-kazahstane-sozdaet-modnuyu-odezhdu-iz-pererabotannogo-plastika
Кто в Казахстане создает модную одежду из переработанного пластика
64
/
/

Сегодня в 19:50

Кто в Казахстане создает модную одежду из переработанного пластика

Бексултан Уразбеков, 20 лет, IT-специалист


WhatsApp Image 2018-04-11 at 22.14.45.jpeg


Как все началось


Я студент Международного университета информационных технологий, МУИТ. Я член организации, которая в нашем университете занимается вопросами экологии, мы часто принимаем участие в различных конкурсах и акциях. В этом году я стал капитаном, и для участия в конкурсе от Enactus Kazakhstan нам нужна была классная идея для экологического проекта.

photo_2020-11-06 12.26.51.jpeg

Мы наткнулись на статью, где рассказывали об одежде из переработанного пластика. Когда мы начали изучать эту технологию и искать заводы, которые перерабатывают пластик в ткань, поняли, что на территории СНГ таких нет. Нам пришлось закупиться в Китае, и после этого мы увидели новость, что у нас планируют построить такой завод.

На наших моделях одежды мы изобразили животных и природу, чтобы люди не забывали о том, что они не одни живут на этой планете


В первый раз мы отшили 35 изделий — это были шопперы, футболки и свитшоты. На наших моделях одежды мы изобразили животных и природу, чтобы люди не забывали о том, что они не одни живут на этой планете. Параллельно мы придумывали логотип, нейминг и отнесли в типографию, чтобы проверить, как поведет себя рисунок на такой ткани. Все получилось хорошо, мы провели фотосессию, поучаствовали в нескольких больших конкурсах, и получилось привлечь внимание к нашему проекту.

IMG_6750-1.png


Также мы с командой организовываем сбор пластика, проводим экосубботники и трудоустраиваем женщин, которые относятся к социально уязвимым слоям населения.


О pieper wear


Придумывая название, мы хотели, чтобы со временем оно стало именем нарицательным, как когда-то было с джинсами. Мы мечтаем, что одежду из переработанного пластика будут называть в честь нашего бренда.

Нас в проекте три человека — это мои друзья: Гаухар отвечает за поиск и коллаборации с блогерами, а Даурен занимается визуальной частью, дизайном и контентом.

DSC04767-1.png

IMG_6615-1.png

Технология создания ткани из пластика такая: берется пластиковая бутылка, ее очищают, потом нагревают до определенной температуры и выводят тонкие волокна, похожие на нить. Дальше кто-то добавляет частички хлопка или оставляет материал чистым. На один метр приходится шесть пластиковых бутылок.

Мы культивируем осознанное потребление и поддерживаем другие организации, которые заботятся об экологии

Мы культивируем осознанное потребление и поддерживаем другие организации, которые заботятся об экологии.

Сейчас мы находимся в поиске инвесторов для того, чтобы закупить ткани, получить патент, заняться маркетингом. Мы хотим расширить модельный ряд, и помимо новых принтов появятся штаны и купальники из пластика.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #экология #пластик #осознанноепотребление #pieperwear
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 лучших книжных магазинов Алматы: редкие издания, особая атмосфера, богатый выбор
15997
7 СЕРВИСОВ ПО ДОСТАВКЕ СУШИ В АЛМАТЫ
3922
8 аутлетов в Алматы, где купить люксовые бренды со скидкой до 90 %
12293