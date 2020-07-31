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Кто такой пиарщик — Инна Ан о том, чем занимается PR-специалист и какое значение имеет для бизнеса
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Сегодня в 17:50

Кто такой пиарщик — Инна Ан о том, чем занимается PR-специалист и какое значение имеет для бизнеса

Инна Ан, 35 лет, город — Алматы, специалист по PR и коммуникациям, управляющий директор компании PBN Hill+Knowlton Strategies, Kazakhstan, @innals, facebook

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Было
Я получила классическое образование в сфере PR. Изначально планировала поступать на «международные отношения», но мама увидела брошюру с новой специальностью — «связи с общественностью» и предложила мне попробовать. Меня зацепило, что эта профессия позволяет работать в совершенно разных отраслях. Благодарна маме, что она направила меня. Ни разу не пожалела о своем выборе. Сейчас я управляющий директор PBN Hill+Knowlton Strategies в Казахстане, мы единственное международное коммуникационное агентство в стране.

Главная особенность работы в начале 2000-х — отсутствие понимания, что такое PR, что такое коммуникации, кто такие PR-специалисты и как это работает. Часто в этой сфере работали журналисты, которые писали крутые тексты, но не знали, что можно делать помимо этого.

Стандартный набор PR-специалиста состоял из нескольких пресс-релизов и мероприятий, ведения корпоративного сайта, назначения пары интервью.

PR — это управленческая функция, которая необходима любому бренду


Отсюда возникала основная сложность — непонимание со стороны руководства компаний ценности коммуникаций и PR-специалистов. Мало кто осознавал, как важно выстраивать эффективную стратегию общения с разной аудиторией. Это негативно сказывалось на нашей работе. Приходилось доказывать, что PR — это управленческая функция, которая необходима любому бренду.

Также не хватало единых норм работы, этических стандартов. Фокус был на СМИ, социальные сети только начинали развиваться. 10 лет назад работа специалистов в сфере коммуникаций была немного скучной.
Стало
Сейчас отношение к профессии изменилось. Без коммуникаций сегодня невозможно. Социальные сети стирают границы между бизнесом и потребителями. И людям приходит понимание, что коммуникации — это не игрушка. Это серьезное направление, которому важно уделять внимание. Потому что любой кризис без правильно выстроенных связей с клиентами может выгнать тебя с рынка, а любое неосторожное действие повлиять на репутацию.

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Каналов коммуникаций стало гораздо больше, поэтому структура тоже стала сложнее. Появились агентства, которые работают в самых разных направлениях: digital-медиа, ивенты, реклама, digital-продвижение. Крупные компании создают собственные расширенные PR-отделы.

Технологии дают больший набор инструментов, каналов. С одной стороны, это сложно, потому что нужно быстро к ним адаптироваться. Но в то же время это круто — мы не устаем от профессии, потому что она меняется со скоростью света. Открывается масса возможностей попробовать новые форматы, креативить, внедрять инновации. Мы постоянно движемся вперед вместе с технологиями, выстраиваем многоуровневую систему коммуникаций, которой интересно управлять.

Мы постоянно движемся вперед вместе с технологиями


На мой взгляд, специалист по связям с общественностью сегодня должен видеть big picture, иметь стратегическое видение, обладать критическим мышлением и здравым смыслом, уметь эффективно работать с информацией, создавать контент, грамотно выражать мысли, быстро обучаться.

Если говорить о сложностях, то меня расстраивает качество человеческого капитала. Вижу, что многие специалисты в отрасли PR работают плохо, поэтому у рынка создается впечатление, что представители нашей профессии — это люди, которые манипулируют рекламными бюджетами и не хотят создавать классный контент. Чтобы нас ценили, нужно быть профессионалами, принять единые стандарты работы, делать свое дело хорошо.

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Молодые люди сегодня инновационные и креативные, но зачастую романтизируют профессию. И когда сталкиваются с рутиной, оказывается, что они не готовы посвящать этому много времени и сил.

Также я вижу, что качество образования в нашей отрасли оставляет желать лучшего. Скорость появления новой информации увеличилась в разы, поэтому программы университетов теряют актуальность. Часто в вузах преподают люди, которые никогда не работали на рынке и не знают, что происходит в реальности. Фундаментальное образование закладывает принципы работы с информацией и критическое мышление, но всему остальному нужно учиться на практике.
Будет
Роль и значимость PR-специалистов будет еще больше расти. Правильно выстроенные коммуникации ценны — начиная от общения с сотрудниками и заканчивая тем, что бренд транслирует во внешний мир.

PR — это про человека к человеку, здесь важен эмоциональный интеллект


Инструментарий также будет расти. Появляются новые форматы, способы взаимодействия. Например, развиваются виртуальная и дополненная реальность, digital-инфлюенсеры. Но при этом суть и фундаментальные принципы профессии останутся неизменны: честность, оперативность, просвещение аудитории.

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В будущем часть функций будет автоматизирована. PR — это про человека к человеку, здесь важен эмоциональный интеллект. Поэтому технологии не заменят личность полностью.

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