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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Кто такие IT-рекрутеры, и почему, чтобы нанять айтишника, нужно знать основы программирования
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Сегодня в 18:50

Кто такие IT-рекрутеры, и почему, чтобы нанять айтишника, нужно знать основы программирования

Конкуренция на IT-рынке в последние годы возросла в несколько раз, и идет нешуточная борьба за грамотных специалистов. В HR появилось новое направление — IT-рекрутеры, которые специализируются на хантинге кандидатов в сфере информационных технологий. Команда Wooppay поговорила с сотрудниками нескольких крупных компаний и узнала, какие есть трудности при поиске айтишников.

Дания Багаутдинова, HR-менеджер Wooppay


Дания Багаутдинова Wooppay.jpg

Многие кандидаты на так называемую техническую позицию — интроверты. Важно понять, насколько человек вольется в коллектив, будет ли ему комфортно работать в офисе открытого типа. Еще одна сложность поиска специалиста в какой-то конкретной области — необходимо знать основы программирования. Это одно из требований для HR-менеджеров. Потому что поиск должен быть тщательным, со знанием дела.

Многие кандидаты на так называемую техническую позицию — интроверты

Знание не только основ, но и тонкостей найма IT-специалистов — очень ценный навык. Такие рекрутеры понимают рынок IT и знают, где найти нужных кандидатов и сколько они стоят.

Ольга Егорова, главный HR-менеджер Chocofamily


Ольга Егорова Chocofamily.jpg

Конкуренция на рынке очень высокая, поэтому процесс рассмотрения IT-специалиста должен быть сверхбыстрым. Один час может решить все, так как из-за кадрового голода на одного кандидата-разработчика или продакт-менеджера может быть по несколько офферов ежедневно.

Отслеживать тренды, технологии, читать специальную литературу — все это поможет говорить с айтишниками на одном языке

Кандидаты из IT-сферы менее терпимы к тому, что их собеседует не разбирающийся в их специфике человек. Улучшение знаний крайне важно. Отслеживать тренды, технологии, читать специальную литературу — все это поможет говорить с айтишниками на одном языке.

Кристина Абдраимова, Team Lead IT-рекрутинга в Kolesa Group


Кристина Абдраимова Kolesa Group.jpg

Квалифицированные разработчики практически не ищут работу самостоятельно, а рассматривают предложения, которые им сыплются десятками. И поэтому HR-менеджер должен уметь заинтересовать кандидата вакансией, говорить с ним на одном языке, обладать мощными soft skills и хорошими техническими знаниями: как минимум разбираться в языках программирования, фреймворках, базах данных, общих основах программирования в тех специализациях, которые он закрывает.

HR-менеджер должен уметь заинтересовать кандидата вакансией, говорить с ним на одном языке, обладать мощными soft skills и хорошими техническими знаниями

Реальность такова, что для востребованного специалиста необходимо подстраиваться. Достаточно двух этапов собеседования. Проходить больше встреч или делать тестовый проект у него попросту нет времени. Особенно трепетное отношение к представителям новых и пока что редких направлений, вроде DWH-инженеров или DevOps-ов. При этом мотивировать специалистов можно HighLoad-продуктами, технологиями, которые используют в компании, и возможностью учиться.

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#казахстан #it #hr #айтишники #wooppay
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