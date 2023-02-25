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Кто снимает рекламу в Алматы, Бишкеке и Ташкенте: предприниматели о работе в сфере видеопродакшена
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Сегодня в 13:45

Кто снимает рекламу в Алматы, Бишкеке и Ташкенте: предприниматели о работе в сфере видеопродакшена

Познакомились с представителями сферы видеопродакшена из Центральной Азии и узнали, как молодые специалисты создают качественные ролики и как развивается сфера видеорекламы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.


Виктор Бродягин, 30 лет, город — Алматы, основатель Chilly production, @chilly_production, @brodyagin

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Как все началось

В 13 лет я попал в сферу видеоконтента. Монтировал еще на видеомагнитофонах, а когда появился софт для монтажа, ушел туда с головой.

С 2015 года продюсировал рекламу в одном из крупнейших продакшнов Казахстана — Life Time Films. А в 2018 году вместе с двумя партнерами открыл продакшн Кruto.kz, который проработал два года.

В 2020 году я открыл Chilly Production. У нас в команде несколько продюсеров, небольшая группа, которая занимается монтажом и пост-продакшном, а также креативная группа.

О продакшне

Рынок рекламы в Казахстане небольшой, но он с каждым днем растет. Появляется много новых, свежих и креативных идей. Клиенты решаются на то, чтобы делать что-то необычное и смелое.

Мы снимаем не только стандартные для рынка ролики со счастливой семьей на кухне, но и создаем креативные проекты на неожиданные темы.

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Основные клиенты — рекламные агентства. Они ищут компании, которые могут реализовать их задачи в соответствии с критериями. Это и есть главное отличие профессионала от любителя.

Мы уже работали с BI Group, Danone, Aitu Dala, ForteBank и другими крупными брендами. Занимаемся реализацией идей, которые креативные агентства придумывают для своих клиентов. Это могут быть видеоролики для ТВ и digital, фотосессии для наружной рекламы, радиоролики, анимационные ролики для социальных сетей и другое.

Что помогает развиваться

Участвуя в социальных роликах, мы помогаем в решении острых социальных проблем. Часто сотрудничаем с молодыми талантами. Создаем визуально красивые ролики с правильным посылом и повышаем планку качества видеоконтента для обывателей.

Один из важнейших факторов — репутация. Рынок профессиональной рекламы узкий. Если ты кого-то подвел или обманул, об этом будет известно всем, и никто не захочет с тобой сотрудничать. Поэтому мы выкладываемся на все 100% на каждом проекте.

Айжан Джумабаева, 35 лет, город — Бишкек, продюсер Visual Creative Group, @visual_direction, @aikessta

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Как все началось

Я работаю в сфере продакшена больше пяти лет. Сначала трудилась в одной из крупнейших студий Кыргызстана. А в 2019 году мы вместе с Рустамом Абдусалямовым и Дмитрием Зацепилиным создали Visual Creative Group.

У нас сразу появились постоянные клиенты, масштабные заказы. В ходе работы мы поняли, что в Бишкеке мало мест, где можно взять в аренду хорошее оборудование. Поэтому мы добавили в список своих услуг и возможность аренды техники.

О продакшне

В Бишкеке активно развивается бизнес в сфере продакшена. Чтобы выделяться на рынке, мы делаем акцент на креативность и творчество, особенно, когда бюджет не позволяет реализовать задуманное. Пока не все клиенты готовы экспериментировать. Но мы надеемся, что в ближайшем будущем бизнес-сообщество станет более открытым к новым идеям.

Мы оказываем разный спектр услуг. Создаем рекламные и имиджевые ролики, снимаем контент и ведем YouTube-каналы. К нам можно обращаться по вопросам аренды техники. Еще мы пишем сценарии, разрабатываем концепции. Предлагаем полный цикл производства видеороликов.

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Мы сотрудничаем с разными компаниями, среди которых коммерческие бренды и международные организации. Их объединяет правильное понимание работы в партнерстве. Когда мы создаем совместные ролики, они активно вовлечены в процесс и открыты к любым предложениям.

С постоянными клиентами у нас уже выработалось полное взаимопонимание. Мы болеем за их успешное продвижение, стараемся, чтобы каждый ролик был сделан качественно и решал задачи клиента.

Что помогает развиваться

Помимо коммерческих проектов, мы уделяем время социальным и благотворительным работам, поднимаем важные темы.

Стараемся качественно делать свою работу. В каждом новом проекте пробуем что-то новое, экспериментируем и растем.

Богдан Фролов, 28 лет, город — Ташкент, основатель Lunar production, @lunar_vs, @imbogdvn

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Как все началось

Я долгое время работал барменом в столичных заведениях, затем фотографировал людей и тусовки в барах и ночных клубах. А в 2021 году решил открыть свой видеопродакшен Lunar.

В 2022 году наши рекламные видеоролики получили награды на центральноазиатском фестивале коммуникаций RedJolbors и на Ташкентском фестивале рекламы TAF!22.

О продакшне

Lunar специализируется на производстве контента с высокой производственной ценностью. Мы базируемся в Ташкенте, но проводим съемки по всему Узбекистану. В скором времени будем снимать и за его пределами. У нас есть для этого все возможности, необходимый опыт и сильные специалисты.

Креативность для продакшена — не главное. Мы отвечаем за производство и за сервис на площадке. Гораздо важнее креатив от рекламных агентств, с которыми мы тесно сотрудничаем, и небанальное видение режиссеров, которых мы приглашаем на проекты.

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Мы снимаем видеоролики любой сложности. Предоставляем альтернативу во всем, начиная с мелкого реквизита и заканчивая творческой группой. У клиента и агентства всегда должен быть выбор.

Мы сотрудничаем со средним и крупным бизнесом. Работали с Pepsi, Adrenaline Rush, MobiUz, Texnomart, PayMe, Korzinka и другими брендами.

Что помогает развиваться

Один из способов повлиять на людей — социальные ролики. Социальные проекты встречаются редко, хотелось бы участвовать в них чаще. Мы снимали видеоо парне, который занимается смешанными единоборствами. Эта работа вызвала восхищение у жюри фестиваля TAF!22.

Наш продакшен получает известность благодаря нацеленности на качество и результат, отношению к любому проекту как к важному и значимому. Постоянный поиск новых решений, технологий, работа с лучшими специалистами индустрии делают Lunar успешным.

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#казахстан #реклама #кыргызстан #узбекистан #видео
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