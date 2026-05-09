Кто поможет организовать свадьбу в Баку: 10 агентств — от классики до концептуальных форматов

Свадьба в Баку — это и многовековая обрядовая база, и современный визуальный язык. Чтобы собрать одно с другим, пары все чаще обращаются к агентствам: классический той на 500 гостей, камерное торжество на 40 человек или destination-свадьба для гостей из других стран — у каждого формата свои подрядчики. Собрали подборку команд, которые занимаются свадьбами в городе.

Что важно знать заранее

Азербайджанская свадьба исторически складывается из нескольких этапов: сватовство и предварительное согласие, обручение нишан, вечер хны хна-яхты и сама свадьба. Раньше торжество шло три, а то и семь дней, но сейчас, особенно в Баку, чаще всего укладывается в один большой день. Ключевые традиции сохраняются: нишан с хончами, вечер хны, выход плова в финале вечера, танец невесты у праздничного стола.

Городская свадьба сочетает традиционное и западное. Невеста чаще выходит в белом платье,а свекровь накрывает голову невесты красным платком как знак принятия в семью. Стол всегда щедрый: пахлава, шакербура, долма, плов. В видеоряде музыканты с мугамом, кеманчой и зурной, иногда fireshow и плов-данс.

Параллельно меняется визуальный язык. Команды активнее работают с концепцией, продумывают сценарий и съемку, ориентируются на тренды Pinterest и Instagram. Бакинские площадки — Four Seasons, Fairmont Flame Towers, JW Marriott Absheron, Bilgah Beach Hotel, Dreamland Golf Club давно входят в маршруты destination-свадеб для пар из Индии, ОАЭ, стран СНГ. Это подтянуло локальную индустрию: агентства учатся работать с международными подрядчиками, выстраивать многодневные программы, миксовать местную культуру с запросами клиентов из других стран.

Eventique Group

Агентство полного цикла. Команда занимается планированием, подбором подрядчиков, разработкой концепции и координацией в день торжества. Работает и со свадьбами, и с другими событиями — помолвками, юбилеями, корпоративами. Делают упор на детали, бюджет и индивидуальный сценарий для каждой пары.

Aristokrat Wedding Services

Свадебное направление компании Aristokrat Travel. Подходит для классических и крупных свадеб, в том числе destination-формата для иностранных пар. Помогает с подбором площадки, оформлением, логистикой и координацией процесса. В числе партнерских площадок — Four Seasons, Fairmont Flame Towers, JW Marriott Absheron.

Orli Event, @orli.event

Команда делает акцент на оформлении, атмосфере и современных форматах мероприятий. Подойдет тем, кто ориентируется на тренды и эстетику.

AS Events Baku, @as_events_baku

Команда занимается организацией свадеб и частных мероприятий. В проектах сочетаются классические элементы и современные решения в декоре и подаче.

Ajour Events Baku, @ajour_events_baku

Агентство с акцентом на стилистике и оформлении. Работает с визуальной концепцией свадьбы — от декора зала до общей атмосферы вечера.

Event Story Baku, @eventstory.baku

Команда строит ивенты как историю: со сценарием и вниманием к деталям. Подходит для персонализированных и концептуальных торжеств.

Lavievent Baku, @lavievent_baku

Лайфстайл-подход к свадьбам: работа с атмосферой, эстетикой и визуальной гармонией события. Подойдет парам, которым важно, как торжество ощущается, а не только как выглядит.

S Design Baku, @sdesignbaku

Студия декора и оформления мероприятий S Design & Decor. Чаще работает как отдельный подрядчик или в связке с агентствами: отвечает за визуальную часть свадьбы, флористику, декор зала, фотозоны.

Wedding & Event Planning Baku, @baku_wedding

Локальная команда, которая специализируется на дизайне, планировании и координации свадеб и частных мероприятий в Баку. Активно ведет Instagram с кейсами — удобно посмотреть портфолио до созвона.

Luxury Weddings Baku, @luxuryweddingsbaku

Команда работает с люксовым сегментом — крупные свадьбы и нишаны в Баку и за рубежом. В фокусе масштабные сценографии, премиальные площадки и сопровождение под ключ.