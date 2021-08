Кто помогает бизнесу эффективно внедрять инновации — о работе корпоративных акселераторов

Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS





Что такое акселераторы

Про акселераторы мы слышим много и часто. Начавшись более 10 лет назад, эта история по-прежнему продолжается. Единственное что поменялось — это темпы. Если раньше ввиду новизны стартапы активно участвовали в акселерационных программах, стараясь собрать в своем портфолио только самые значимые и известные, то сейчас подход стал более избирательным и точечным. Фокус не только на участие ради участия, но и на реального клиента, которого обещают такие программы, а иногда и не одного, а сразу нескольких.

В русскоязычном пространстве существуют несколько платформ, которые предлагают акселерационные услуги. Само понятие «акселератор», если говорить на языке компании — это процесс, который ускоряет внедрение инновационных решений. Поскольку поиск таких технологий — процесс трудоемкий и времязатратный, легче всего обратиться к профессиональным организациям, которые оказывают такие услуги. Корпорации «нанимают» команду, как правило, работающую во внешнем акселераторе, чтобы она нашла для них подходящие проекты. Затем отбирают наиболее релевантные, проводят проверку концепции и по итогам решают, какую технологию масштабировать в случае успеха.

О переходе от акселератора к платформе

Платформы по развитию корпоративных инноваций, как правило, не ограничиваются только подобной деятельностью — иначе это был бы не совсем окупаемый бизнес. С приходом акселераторов и запросов от корпораций, стал появляться спрос на другие продукты, которые помогают формировать инновационную повестку. Можно проследить, как со временем некоторые акселераторы, особенно на международном рынке, постепенно стали платформами с точки зрения позиционирования. Это связано с тем, что у корпораций стали возникать запросы не только на скаутинг и образовательные программы.

Один из успешных примеров на рынке, который имеет широкий скоуп сервисов — GenerationS. Начинали мы в 2013 году как акселератор, но за 8 лет наш проект эволюционировал до платформы. Когда ты работаешь в инновационной среде, изменения становятся вполне привычным процессом: приходится менять подход, следуя трендам и запросам со стороны рынка. Стараешься сделать продукты максимально простыми и понятными, где ценность для компании не завуалирована, а лежит на поверхности; предлагаешь такие инструменты, которые обеспечат helicopter view на все процессы в компании, связанные с инновациями.

Какие инструменты предлагают платформы бизнесу





Мы выделяем для себя следующую градацию корпораций на предмет инновационной зрелости:

— начинающие, где инновации держатся на конкретных людях, процессы мало формализованы, отсутствует стратегия развития или она слишком краткосрочна

— развивающие, где присутствует классический R&D или инновационный юнит, формализованы базовые процессы, но отсутствует долгосрочная стратегия и используется ограниченный набор инструментов при работе с инновациями

— масштабирующие, где инновации развиваются в рамках бизнес-юнитов, используются не только внутренние инновации, но и внешние, сформирована долгосрочная стратегия инновационного развития

— продвинутые, где созданы разные стримы по инновациям, которые координируются одним центром или разными подразделениями по инициативам, сформирована долгосрочная инновационная стратегия, используется широкий набор инструментов при работе с инновациями.

В зависимости от уровня компании выбирают те инструменты, которые им подходят в данный момент. Самые востребованные среди списка:

1. Стратегические сессии.

Формирование инновационной повестки и направлений технологического развития. Сессии позволяют компаниям быстро сформировать единый запрос и сэкономить время. Такие сессии для всех бизнес-юнитов компании можно делать 2-3 раза в месяц, как результат компания получает сформированный запрос на работу с инновациями.

2. Innovation Review 360.

Анализ инновационной деятельности компании в ускоренном режиме для формирования краткосрочного плана по развитию инноваций, что позволяет уменьшить затраты ресурсов на преждевременную разработку долгосрочной стратегии. Длительностью примерно 1,5-2 месяца данный инструмент помогает выстроить пошаговый план инициатив по развитию инноваций на период от 3 месяцев до 1 года.

3. Innovation Market Research.

Целевые исследования рынков, трендов, инноваций и технологий для определения точек роста бизнеса и стратегического развития. Продолжительность 1,5 месяца. На выходе компания получает аналитический отчет, содержащий конкурентный анализ, информацию о рынке.

4. Бриф-сессии.

Мероприятия по структурированию конкретной проблемы в технологический фокус, позволяющие определить образ результата, обеспечиваемого инновационным продуктом. Для достижения четко сформированного запроса на поиск конкретной технологии или группы достаточно будет 1-2 сессий с ответственной командой. Подобные сессии мы проводили с компанией СИБУР в рамках первого цифрового акселератора.

5. Инновационный аудит.

Пожалуй, один из самых важных инструментов для компании. Аудит действующих бизнес-процессов по работе с инновациями с целью формирования планов as is и to be, включая формирование новых KPI, SLA и регламентов взаимодействия. Продолжительность инновационного аудита составляет 2-3 месяцев. По итогам оценки работы инновационных подразделений компании вы получаете отчет по итогам аудита с набором рекомендаций по изменению существующих процессов. Либо, в случае если аудит показал хорошие результаты, шаги по дальнейшему росту.

6. МVP Студия.

Разработка новых продуктов и MVP на основе внутренних идей с привлечением внешних команд для совместной разработки продукта и усиления технической части. Длительность такой программы от 6 до 9 месяцев. В качестве результата компании получат MVP, протестированные на реальных клиентах и данных, а также готовность их вывода на рынок.

7. Внутренний акселератор.

Комплексная программа развития внутренних технологических идей и проектов сотрудников с созданием отдельных стримов под эти проекты. Продолжительность 7-10 месяцев. Как результат, идеи сотрудников структурированы в проекты и запущены в реализацию.

8. Innovation Tour.

Серия встреч с инновационными департаментами крупных компаний-бенчмарков для изучения практического опыта внедрения инноваций. Продолжительность такого тура 3-5 дней. В рамках нашей совместной работы с Банком «Открытие» мы провели ряд зарубежных встреч за пределами России, что помогло компании лучше сформировать видение инновационных процессов и получить ценный опыт.

9. Target Project Search.

Целевой поиск технологических проектов под бизнес-запрос компаний в рамках закрытия отдельных задач, технических заданий и поддержки целевой воронки входящих проектов. В конце июля мы завершили подобный поиск для компании «Билайн», которая искала решения в области персональной безопасности.

Компания, занимающаяся инновациями, это не только та, которая активно их ищет, но и та, которая создает фундамент и налаживает процессы, чтобы все внедрения проходили максимально эффективно, быстро и командно. Ценность от инноваций лучше всего измерять через сокращение производственных расходов, либо через увеличение прибыли.